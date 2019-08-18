回應蔡衍明 柯文哲：媒體不能搞成政治宣傳機構

旺中集團董事長蔡衍明呼籲台北市長柯文哲當個光明磊落的大男人；柯文哲（前）18日表示，媒體可以有立場，但是媒體不能搞成「簡直就是政治宣傳機構」，媒體還是有社會第四權的格調，不能太過分。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年8月18日

（中央社記者吳睿騏桃園18日電）旺中集團董事長蔡衍明呼籲台北市長柯文哲當個光明磊落的大男人，柯文哲今天表示，媒體可以有立場，但不能搞成簡直就是政治宣傳機構，媒體有其作為社會第四權的格調。

柯文哲今天出席「世界佛教青年僧伽會第16屆年會暨供佛齋僧大會」，並在會後接受媒體聯合採訪。

對於記者詢問，蔡衍明昨天在「中國時報」，特別針對柯文哲發布聲明。柯文哲表示，自己沒有看聲明，但認為在文明社會裡面，有錢人要知書達禮。媒體當然可以有立場，但是媒體不能搞成「簡直就是政治宣傳機構」，這太過分了。

柯文哲表示，更重要的是，媒體有其作為社會第四權的格調，不能把媒體當作展現個人權力的工具，「你聽話我就捧你，不聽話就K你」。如果余紀忠（中國時報創辦人）死後有知一定痛哭流涕，當年的中國時報怎麼變成現在的樣子，自己也相信中國時報過去的工作者看到今天這局面，一定會很難過。

記者又問，為何覺得無色覺醒主張是把台灣送給中國大陸。柯文哲說，「what is important is not what you say but what you do，其實重點不是你講什麼或做什麼，而是我覺得你講了什麼、做了什麼，這才是重點」，媒體還是有社會第四權的格調，不能太過分，太過分了不是符合文明社會的希望。

有記者詢問，柯文哲的兩岸論述為何，他說，天下本無事，庸人自擾之。自己從來不敢說兩岸不重要，這是國際情勢，我們只要看著整個世界大局，其實台灣也不是說真的那麼危險。親美友中這本來就國家戰略，我們還是站在美國陣營這邊，也是較接近的價值觀。

柯文哲指出，不需要去跟中國大陸大小聲，但是該準備的要準備，自己昨天參觀國防科技展，台灣整個國防戰略像無人機、資安網軍等作戰，考慮整個台灣的產業發展，台灣有該做的準備該做的事，所以務實就好。

柯文哲說，做一個外科醫生，中心思想是「病人要活下去，開刀要成功」，講得天花亂墜，開完刀手術成功，但病人死了有什麼用，所以還是那句話，什麼叫中心思想，自己的中心思想是台灣的整體利益，當然要考慮到長期問題，再來是人民最大福祉。所以統獨不是中心思想，一國兩制、九二共識也不是中心思想。

記者詢問，今天原本被稱為是柯文哲、前立法院長王金平、鴻海創辦人郭台銘的桃園三結義，但結果只有自己一個人來，會不會有點寂寞。柯文哲表示，今天的地點也不是個恰當的談事情場合，會另外找時間。

對於郭、王都說沒有破局。柯文哲說，這叫「市場決定論」，如果台灣社會有需要那就會出現，若不需要怎麼湊也做不起來，但有一點需要思考，雖然知道台灣社會有一種政治上的需要，但這個組合是否符合需要，這點需討論。松下幸之助說，「我們要生產市場上需要的東西，而不是生產我們能生產的東西」。

對於記者詢問，卡在三方結盟前面的困難為何。柯文哲表示，人活在世界不是一個人，有親朋好友有七情、六慾、愛恨、情仇。每個人的人情世故不會一樣。不要說外面的朋友，自己家裡夫妻也沒有每件事意見都一致，所以還好。

記者又問，高雄市長韓國瑜曾兩次拒見柯文哲，對此，柯文哲說，事情順其自然就好，這個還好啦，每個人有每個人當時的情境，自己可以理解。至於以後是否會同台，他認為講幾年後會怎樣沒必要，人世間本來就變化無常，但韓國瑜沒有什麼變。

記者再問，韓國瑜說國家機器在監看他，不知柯文哲是否有同樣感受。柯文哲表示，哪裡需要國家機器，政治人物走到哪裡SNG就跟到哪裡，水能載舟亦能覆舟，不能說要享受媒體的光環，卻只要媒體報導好事，凡事有利有弊，網路聲量大，會被批評、被K也蠻正常的。

最後，對於時代力量立委黃國昌在臉書撰文，對柯文哲質疑他驕傲公開表達歉意以及內疚。柯文哲表示，黃國昌不簡單，身段柔軟反應迅速，當年黃國昌已經是戰神，自己那時還沒出道江湖，還是小咖，自己覺得黃國昌沒什麼好內疚。（編輯：張銘坤）1080818