一邊一國行動黨成立 陳水扁：目標是成立黨團

一邊一國行動黨成立大會18日下午在台北台大校友會館舉行，前總統陳水扁未獲台中監獄同意參加，以錄影方式表達祝賀。中央社記者王飛華攝 108年8月18日

（中央社記者游凱翔台北18日電）一邊一國行動黨今天成立，前總統陳水扁以錄影方式發表談話，他表示，一邊一國要爭取成立立法院黨團。對於明年是否挺總統蔡英文連任，一邊一國召集人楊其文表示，候選人只要認同兩岸一邊一國就會支持。

以陳水扁為精神領袖的「一邊一國行動黨」今天舉辦成立大會，前副總統呂秀蓮、前總統府資政彭明敏、前行政院長游錫堃、前總統府資政吳澧培、電視主持人彭文正、台灣民意基金會董事長游盈隆等人出席。

一邊一國行動黨成立大會的現場，超過百名支持者參與，民進黨黨主席卓榮泰也致贈花籃，並祝福「盛會圓滿」，也加註「守民主、護台灣」。

陳水扁以錄影方式發表談話，他表示要恭喜一邊一國行動黨的誕生，雖然不能夠親自參加，但他絕對有信心能夠在明年總統及立委選舉跨過門檻，不僅要爭取2席的立委席次，目的是成立立法院黨團，因此起碼要3席，因此他雖然無法參加今天成立的大會，但絕對要參加一邊一國行動黨立法院黨團的成立大會。

陳水扁說，他願意跟大家一起打拚，並擔任一名工友、園丁，直到明年立委投票前，一定會幫忙一邊一國行動黨澆水，不會讓這棵樹淹死、枯死，因此他會認真打拼，更希望大家能夠當他的嘴、手腳、不能讓他漏氣。

針對是否會在明年總統大選支持總統蔡英文，一邊一國行動黨中央工作小組召集人楊其文受訪表示，只要任何一個候選人認同兩岸上的一邊一國就會支持；若不認同就不會支持。

楊其文表示，成立一邊一國行動黨就是要追求一邊一國，政府部門應該推動台灣教育，因為台灣的歷史從未被好好報導及教育大眾，這對台灣人是不公平的，因為錯誤的教育、歷史資訊，才會有「維持兩岸現狀」的說法，但這對台灣來說完全不合理。

楊其文也說，一邊一國行動黨認為陳水扁應該被釋放，而不是被特赦；她也提到，明天上午將赴高雄成立一邊一國的高雄工作站（黨部），下午將拜訪陳水扁。

呂秀蓮致詞表示，一邊一國行動黨與喜樂島等小黨一定要合作；她指出，台灣可以是鐵達尼號豪華郵輪，也有可能因為領導人的錯誤撞冰山覆沒，今天創黨是很好的開始，希望大家可以一起團結、打拚。

游錫堃致詞表示，雖然他自己無法參加一邊一國行動黨，但他很樂見大家願意站出來，若未來有機會成為強而有力的政黨，且能夠與民主進步黨互相競爭、合作，是一件好事。

游錫堃也說，台灣的主權是否能夠守得住，涉及明年2020總統及立委選舉，但他相信，只要涉及台灣主體都會團結合作，一起守護台灣主權、一起為正常的國家打拚。

針對明年總統選舉，獨派社團是否將團結支持蔡總統。游錫堃受訪表示，大家都是為了台灣好，要守護台灣的民主跟自由，不管是台派也好、獨派也好，只要是愛台灣都可以團結在一起。

媒體詢問，一邊一國行動黨是否可能瓜分民進黨的政黨票。游錫堃說，台灣是民主的國家有結社自由，不可能回到33年黨禁、報禁的情況，民主國家的特色和優點就是可以組黨，而今天組黨的大多數是老朋友，因此他特別前來互相鼓勵。（編輯：楊凱翔）1080818

一邊一國行動黨成立大會18日下午在台北台大校友會館舉行，包括前副總統呂秀蓮（前右3）及前總統府資政彭明敏（前左4）、吳澧培（前左3）等人出席。中央社記者王飛華攝 108年8月18日