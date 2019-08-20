藍委質疑盧天麟身兼4職 亞航：只領一份薪水

（中央社記者韋樞台北20日電）對於媒體報導藍營立委質疑亞航董事長盧天麟身兼4職一事。亞航發布聲明表示，盧天麟還身兼100%轉投資的美國亞航總經理，但全部職務只有領亞航董事長一份薪水，並非領多份薪水。

國民黨立法院黨團19日質疑泛公股體系部分董事長、總經理是選舉酬庸或親信，並點名部分年逾65歲仍居要職。另外，媒體報導藍營立委質疑亞洲航空董事長盧天麟兼任亞航和台翔航空的董事長兼總經理4個職務一事。

對此民進黨團回應，用人最重要是做出成績，外界若有年輕優秀人才歡迎舉薦。

亞航發布聲明表示，董事長盧天麟還身兼100%轉投資的美國亞航總經理，但全部職務只有領亞航董事長一份薪水，並非領多份薪水。

亞航透露，藍營立委再度提及有關盧天麟挪用公款被依貪污罪判刑，當時是2008年陳年舊案，當時盧天麟未取分亳之利，且已獲司法緩刑。

在營運方面，亞洲航空也表示，今年擴大維修能量後，目前全年維修訂單已多達85架，創歷史紀錄；亞航透露，屏東基地估計9月可完成各項手續，雙十國慶迎首架國際客機進廠噴漆。

亞航表示，從去年起積極爭取更多鄰近東南亞國家的單走道客機來台維修，對亞航民用飛機業務有加分效果；今年維修能量光是上半年就完成60餘架單走道客機維修，下半年還有20餘架等待檢修，全年維修架數高達85架，不但超越去年76架的成績，更創下亞航歷史紀錄。（編輯：黃國倫）1080820