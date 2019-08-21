陸客自由行喊停 吳敦義：對民進黨政府毫無傷害

（中央社記者王承中台北21日電）國民黨主席吳敦義今天針對陸方片面停止陸客來台自由行、限縮團客表示，日前已派人赴陸，告知陸方此舉是傷害台灣觀光產業，讓台灣民眾感到不友善，但對民進黨政府毫無傷害。

國民黨今天下午召開中常會，發言人歐陽龍在會後轉述表示，吳敦義在會中針對香港反送中議題表示，中華民國是獨立完整的國家，跟香港完全不一樣，但民進黨卻完全利用香港反送中的議題來操作選舉，「中華民國是自由民主的國家，跟香港不能相提並論」。

吳敦義指出，國民黨是基於「一中各表、九二共識」維持兩岸穩定發展，大家同心協力維持九二共識，讓中華民國永續發展，這是國民黨最終極的目標。

針對陸方片面停止陸客來台自由行，並限縮團客來台，吳敦義表示，他日前已派前陸委會副主委張顯耀、國民黨大陸事務部主任周繼祥赴北京與中國大陸國台辦主任劉結一見面，向劉結一表示，陸方此舉是在傷害台灣觀光產業，且讓台灣民眾感覺到不友善，但對民進黨政府毫無傷害。

媒體詢問陸方的反應，歐陽龍表示，就他個人理解，國民黨向陸方表達訴求後，陸方並未明確回應，只表達會進行研究。

另外，國民黨中常會也通過開除前高雄縣長楊秋興、黨代表敖博勝的黨籍。歐陽龍在轉述時表示，楊秋興日前指控國民黨總統參選人韓國瑜「不賢又不信不睦」，嚴重影響國民黨總統參選人的聲譽及破壞國民黨團結，中常會無異議通過開除楊秋興黨籍。

歐陽龍指出，敖博勝認為韓國瑜人格道德有問題，代表國民黨參選將使國民黨陷入萬劫不復之地，惡意攻擊詆毀污衊國民黨總統參選人，中常會也通過，開除敖博勝黨籍。

對於日前遭停止黨權1年處分的前國民黨花蓮縣黨部主委鄒永宏所提的申訴，歐陽龍表示，中常會通過中央考紀會的決議，予以駁回，維持原議。（編輯：林興盟）1080821