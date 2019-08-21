羅文嘉：相信徐永明愛台灣的心 不放棄談合作

（中央社記者葉素萍台北21日電）立委徐永明出任時代力量黨主席，民進黨秘書長羅文嘉今天說，不會放棄與時力談合作，他知道徐永明「愛台灣的心與我們一樣」；不過，時力立委黃國昌棄選汐止，羅文嘉說，民進黨當然就會自提人選。

時代力量決策委員會今天票選立委徐永明擔任黨主席；由於徐永明被視為是時力黨內的「主戰派」，再加上，時代力量立委黃國昌昨天批評民進黨立委呂孫綾沒有把立委工作做好，讓民進黨基層有「正面迎戰」的聲音。

對於民進黨未來與時力的合作是否仍有可能，羅文嘉今天受訪指出，「我認為還是要談」，前一陣子，時力黨主席邱顯智請辭，他不知道找誰談，今天時力新的黨主席產生了，總是件好事情，「我們不會放棄」，不管跟時力黨中央或個別選區立委候選人，進行正式或非正式的各種溝通討論，因為，台灣面對中國、面對國民黨，沒有分裂的本錢。

媒體追問羅文嘉，徐永明沒有表態支持總統蔡英文，「這樣還可以合作嗎？」

羅文嘉說，他跟徐永明是老同學，知道徐永明「愛台灣的心與我們一樣」，「愛台灣總不會去選擇其他候選人嘛！對不對？」只要是站在共同目標下，應該不難做選擇，他相信大家有共同目標。

羅文嘉指出，保衛台灣的民主生活現況、為下一代打贏一場總統立委的選戰，這是最重要的，所有有相同目標的政黨，不管是時代力量、台聯、台灣基進、社民黨、甚至無黨籍的朋友，都是合作對象。

他說，時代力量在台北松信區推出律師陳雨凡，這是一位優秀的女性律師，他會盡各種努力，想辦法在這地區整合。

至於黃國昌棄選汐止，轉推國會辦公室主任賴嘉倫接棒；羅文嘉說，「我們當然就要提人啊！」

羅文嘉說，既然現任立委無意參選這區立委，總不能讓給國民黨，「不能眼睜睜地看著一個本來是屬於泛綠陣營的選區，最後變成藍軍獲勝」，這是民進黨的責任，不是民進黨去搶什麼，民進黨一開始已表達尊重現任，但現任立委無意參選，不能拱手讓給國民黨，民進黨必須提名。

至於汐止提名之後，是否還會與時代力量進行整合；羅文嘉說，「還是會整合」。不過，羅文嘉也接著說「但是汐止現在時代力量有提名人嗎？很像沒有嘛？是個人提名不是政黨提名」，他說，還是會保持溝通。（編輯：楊凱翔）1080821