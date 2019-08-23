八二三紀念 柯文哲：確保台灣繁榮應緬懷

（中央社記者陳怡璇台北23日電）台北市長柯文哲與鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平今天在八二三紀念音樂會首度同框，柯文哲致詞時表示，八二三砲戰是確保台海和平與繁榮的重要戰役，應該緬懷。

郭柯王如何結盟，外界關注，柯文哲、郭台銘及王金平今天首度在公開場合同框，出席八二三砲戰紀念音樂饗宴，3人比鄰而坐。

柯文哲致詞時表示，八二三砲戰是兩岸分隔之後，台海最重要的一場戰役，此場戰役的勝利也確保了台海和平與台灣繁榮，可以跟大家一起緬懷過去、珍惜現在、展望未來，覺得很感動。

台北市長柯文哲（前右）、鴻海創辦人郭台銘（前中）、國民黨立委王金平（前左），23日在台北市八二三砲戰紀念公園，出席八二三砲戰紀念音樂饗宴活動。中央社記者徐肇昌攝 108年8月23日

八二三砲戰紀念公園前身為北安公園，在八二三戰役戰友協會、台北市議會及劍潭里辦公室促成之下，更名為「八二三砲戰紀念公園」，並於2016年的九三軍人節揭碑。

柯文哲表示，當時市議員厲耿桂芳來找他、表示想在台北市新建八二三砲戰紀念公園，他也覺得這想法不錯，但在台北市另闢新公園不易，因緣際會下找到北安公園，而附近有忠烈祠、海軍、空軍司令部等軍事重地，可以將北安公園重新打造成以軍事為主題的公園。

柯文哲表示，希望大家以輕鬆愉快的心情喝茶吃點心、聽音樂，緬懷這段共同歷史，才能一起走向共同未來。（編輯：李錫璋）1080823

台北市長柯文哲（左）、鴻海創辦人郭台銘（中）、國民黨立委王金平（右）23日在台北八二三砲戰紀念公園，同台出席八二三砲戰紀念音樂饗宴，互相握手合影。中央社記者徐肇昌攝 108年8月23日