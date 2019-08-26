防颱視訊遭藍委批耍官威 蘇揆：是行之有年的SOP

（中央社記者顧荃台北26日電）日前白鹿颱風來襲，行政院長蘇貞昌與停班停課縣市視訊連線，遭藍委批評耍官威。對此蘇貞昌今天表示，他是希望中央能夠及時給予幫助，且不分藍綠，這是行之有年的標準作業程序。

颱風白鹿日前襲台，蘇貞昌24日一早至中央災害應變中心視察，並與停班停課的6個縣市首長視訊，了解防災整備狀況，但與澎湖縣視訊時，聯繫不上澎湖縣長賴峰偉；與高雄市長韓國瑜的互動也引發關注。

TVBS報導，國民黨立委李彥秀、親民黨立委陳怡潔等人批評蘇貞昌耍官威。

蘇貞昌下午出席兒童文學作家幸佳慧見面會，會後受訪時表示，天然災害來臨時，國家一體抗災，不分中央或地方，他與停班停課的縣市首長連線，不分藍綠，是希望中央能及時提供協助，這是行之有年的標準作業程序；各地方首長讓人民看到在崗位上、讓人民放心，這也是人民的期待，他的做法只要能讓地方中央更快聯繫，更相信與認識到責任所在，這都是好事。

蘇貞昌說，一個首長要認真做人民期待的事，如果哪個地方沒做好，要接受指教；如果做的事對得起國家人民，都會一本初衷，勇敢去做。

媒體詢問，昨天被問到高雄市長韓國瑜是否會勘災時，高雄市副市長李四川回應「沒有災」，對此有何看法。

蘇貞昌回應，人民選市長，是希望市長無論天災或日常，都對地方全心全力；全心全力都很難做了，還分身、分心就很糟糕，不同縣市首長當然可以有不同作為，「你奈他何」，但相信市民心中自有評價。

蘇貞昌表示，地方首長非常不好當，他從南當到北，因此非常清楚，所以他希望中央能隨時給地方全心全意的幫忙，前天他跟地方首長視訊也是這個心意，希望能隨時給地方幫助。（編輯：鄭雪文）1080826