徐永明：我的責任是把黃國昌送進立法院

（中央社記者陳俊華台北26日電）時代力量黨主席徐永明今天說，雖然時力立委黃國昌還沒答應列入時力不分區立委名單，他的責任就是把黃國昌送進立法院；時力下一屆目標至少要6席立委。

徐永明下午接受廣播節目「POP大國民」專訪。主持人蔡詩萍問，2020大選後時代力量是否可能泡沫化，徐永明說，他有信心，雖民調起起伏伏，但民調最差的支持度是4.5%，估計政黨票約5%到8%間；下一屆立法院應該就是4個黨團，包括國民黨、民進黨、時力及台灣民眾黨，不會有哪個黨是超級多數，「4黨不過半是很有可能」。

徐永明說，黃國昌絕對是立法院最用功的立委，缺點就是花太多時間在工作；「如果台灣立法院沒有像他（黃國昌）這樣的人，絕對是台灣民主的損失，有更多像他這樣的人，台灣才會往前走」；雖黃國昌沒答應要列進不分區名單，「我的責任就是把他送進立法院」。

徐永明表示，黃國昌想在立法院組正義聯盟，讓立法院每個委員會中至少有一個戰神，就要有8席，各委員會都要有聲音、主張出來，各委員會也有互動，當然不能只有8席，最好是8加8席可以互補，再根據各委員會專長，來找這8個人。

徐永明說，現在有台灣民眾黨創黨，當然會有競爭，時力規劃比較保守，估計不分區5到6席，要有將近200萬政黨票，這部分還要努力，但他對名單有信心，「正義聯盟快速組成中，會在適當時機推出」。

徐永明表示，他接主席後最大工作，就是把正義聯盟推進立法院，按照時力內規不分區立委不能連任，他就能專心做這件事。對於2020年立委席次的目標，徐永明說，至少要6席，如果能8席，當然就是在8個委員會都有人。（編輯：林興盟）1080826