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吳音寧質疑台灣價值 柯文哲反指：叫不動

最新更新：2019/08/30 11:08

（中央社記者陳怡璇台北30日電）前北農總經理吳音寧昨天提出7點質疑台北市長柯文哲的台灣價值，柯文哲今天回應，吳音寧當時不去議會，「不可以因後台老闆就叫不動」，並說這是她最大戰略錯誤。

「台灣基進」粉專昨天貼出一段北農前總經理吳音寧的影片，她提出7點質疑台北市長柯文哲的台灣價值，包含男女要平等、尊重別人意見、了解農工心聲而非選舉將至才喊「民眾」、如何面對中國威脅等。

台北市長柯文哲今天主持交通會報前接受媒體聯訪被問及此事，未正面回應，僅表示吳音寧當時最大的戰略錯誤是不去議會備詢，「不可以因為後台老闆，連整個民進黨高層都叫不動妳」。

媒體追問昨天的大巨蛋審議，討論至57輛大客車臨停方案時，都發局長黃景茂原想依上次複審結果通過，遭抗議才作罷，是否意圖放水。柯文哲表示，既然一切都錄音錄影、公開透明，就不用大小聲，依法行政就好。

柯文哲並說，大巨蛋是難題，批評的人也該給建議，「不要生雞蛋無、放雞屎有」。媒體追問柯文哲當初是罵最兇的人，現在有沒有建議，柯文哲回應「我們現在就是在解決啊」。（編輯：李錫璋）1080830

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