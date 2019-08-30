從軍購到告別雙濕牌雨衣 總統：讓國軍有戰力尊嚴

（中央社記者溫貴香台北30日電）總統蔡英文今天表示，從採購F16V戰機到換發全新雨衣，3年來積極提升國防能量，目的就是要讓國軍有戰力、尊嚴，是可以被信賴的鋼鐵勁旅，也讓全世界都看見台灣對國土、主權寸土不讓，堅守民主自由，有無比堅定的信念。

總統上午出席中華民國108年軍人節暨全民國防教育日表揚大會，總統致詞表示，今天是一年一度九三軍人節表揚大會，是屬於國軍的重要時刻，身為三軍統帥與所有國軍官兵一樣，有著堅定決心，要捍衛中華民國台灣、民主、自由與主權。

總統表示，有優秀的軍人，當然要有完善的軍備，讓國軍接受最好的訓練，有效貢獻一生的專業。

擔任三軍統帥3年以來，總統表示，從3個方面全面提升國防的能量，第一，積極推動國防自主，讓潛艦國造、國機國造都不再只是口號，新潛艦的設計圖出來了，廠房動工，新式高教機的原型機更在近期就可以出廠。

第二，表明捍衛國土的決心，也贏得國際的支持，前陣子美國接連宣布M1A2坦克、F16V戰機等軍售案，就是最好的證明。

第三，積極汰換個人裝備，整建營舍，讓國軍官兵擁有更加精良的裝備執行勤務，也有更好的生活環境，最近換發全新的雨衣，告別舊款「雙濕牌」雨衣。

總統說，從先進武器到個人裝備，一一汰換更新，目的只有一個，就是要讓奉獻熱血跟汗水的軍人更有戰力，也更有尊嚴。

總統表示，透過軍備的升級以及各軍種部隊精實的訓練、操演，這3年見證了國軍持續精進自我防衛以及戰時突發狀況的反應能力，把最堅實的訓練成果，一一展現在國人眼前。

總統說， 除讓國人明白中華民國國軍是一支可以被信賴的鋼鐵勁旅，更讓全世界都看見台灣對國土、主權寸土不讓，民主自由堅守不退，有無比堅定的信念，相信隨著表現出決心與戰力，國人一定會更支持國軍，軍民同心將會使國家更安全。

總統表示，再過幾天就是軍人節，各位弟兄姊妹幾乎24小時待命，難免會錯過身邊家人重要的日子。她了解無法陪伴家人的遺憾，有時候不是用「對不起」三個字就可以表達。

總統代表國家感謝國軍弟兄姊妹的犧牲奉獻，也感謝家屬的包容和體諒，她並保證，未來不論面對什麼樣的挑戰，都會和國軍站在一起，一起守護家園。（編輯：林孟汝）1080830