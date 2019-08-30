蔡英文競選連任陸軍整隊 全國授證9/1登場

（中央社記者溫貴香台北30日電）2020蔡英文總統連任全國授證大會9月1日登場，兵分兩場各縣市競總幹部與百工百業後援會代表，蔡總統將親自授旗，宣告競選隊伍已經整隊完成，競選連任鳴槍起跑。

2020總統選舉，國民黨總統參選人韓國瑜將挑戰蔡總統連任，鴻海創辦人郭台銘以及台北市長柯文哲都有可能加入戰局，讓這場選戰變化多端，情勢格外複雜。

蔡總統拚連任，競選辦公室已經展開運作，黨中央人員也進駐，9月1日將進一步舉辦全國幹部授證大會。2020蔡英文總統連任操盤手林錫耀接受中央社訪問表示，全國幹部授證大會將於9月1日登場，分為上、下午兩場，但不對外開放，整個選舉節奏，人民優先，維持低調做實事、不會大張旗鼓讓民眾感覺像是拚選舉，選戰基調拚國政，總統把政績做出來，才是爭取勝選的良方。

林錫耀說，第一場上午場授證主要是各縣市競選幹部約10人到20人，各縣市競選總部的負責人；第二場下午場是百工百業各後援會負責人約300、400人，都是各後援會的領頭羊，由總統親自授旗，授證儀式代表著競選團隊的隊伍已經整隊完成。

林錫耀表示，去年九合一選舉，民進黨從原來執政縣市13席掉到只剩下6個縣市，國民黨拿下15個縣市人口數達1466萬餘人，佔全國人口數62.18%，執政版圖過半，就執政基礎而言，與4年前相比，中央與地方互易，民進黨中央執政、國民黨地方強。

他說，去年九合一選舉至今，蔡總統整軍再出發，讓民眾清楚政府做了那些改革，並透過各種社群平台防制假訊息、宣導政績，加上對比於高雄市長韓國瑜當選以來誠信、施政等問題爭議不斷，民眾開始反思，覺得民進黨執政做得還不錯，這也不是民進黨說了算，而是從各種不同單位所做的民調數字都反映出這股趨勢，不過，距離大選還有三、四個月，民進黨必須戰戰兢兢面對各種情勢變化與戰局，絕對不敢掉以輕心，力拚2020勝選。（編輯：楊凱翔）1080830