民間發動連署 王金平：不代表要獨立參選

（中央社記者郝雪卿台中31日電）對於傳出前立法院長王金平已在展開連署，王金平今天受訪時表示，這是很多好朋友自動發動連署，儘管連署書有那麼多份，但這並不代表他就是要獨立參選，這是兩碼事。

今年適逢九二一大地震20週年，宗教聯盟黨主席朱武獻發起台灣宗教界聯合舉辦「台灣宗教敬天祈福大法會」，上午在台中市西屯區市政北二路與河南路口空地舉辦祭典，邀請王金平擔任榮譽主祭官，一起點燈祈福，朱武獻並祝福王金平心想事成，宗教界都予以支持。

據傳王金平已收到逾28萬份連署書，王金平表示，他不知道已收到多少連署書，這是很多好朋友自動發動連署的，應該收回不少了。

被問到如民間連署超過總統參選門檻是否會出來參選時，王金平指出，連署歸連署，這不是他發動連署，而是朋友發動的，也不是全面連署，否則他也會拜託宗教聯盟，事實都沒有，都是朋友主動的。

王金平強調，如果真正要參選的話，會正式向相關單位去做申請及登記，但到現在為止，還不到時候，儘管連署書有那麼多份，但這並不代表他就是要獨立參選，這是兩碼事。

至於被問到台北市長柯文哲與前鴻海集團董事長郭台銘兩人眉來眼去，是否擔心自己被邊緣化，王金平答說，只要為中華民國好、為台灣好、為人民好，怎樣都沒關係，最後上天總會安排一條路出來。

他強調，如果他要獨立參選的話，哪有什麼邊緣化問題，他覺得能達到志同道合及同心協力比較要緊，只有兩個人合也沒有用。

提到與親民黨主席宋楚瑜的合作，王金平表示，兩人的情誼保持得非常好，到現在為止，團結合作毫無問題。（編輯：方沛清）1080831