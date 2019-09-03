總統：看到軍人穿軍服上街 盼國人給個加油

（中央社記者溫貴香台北3日電）總統蔡英文今天接見敬軍企業代表，除強調執政後鼓勵軍人穿軍服上街外，她並說，凡是在街上看到穿著軍服的軍人，國人同胞可以透過一個簡單的「加油」或比一個肯定的手勢，向國軍致敬，充分發揮軍愛民、民愛軍的精神。

總統上午在總統府接見「敬軍企業代表」致詞表示，今天是九三軍人節，是屬於軍人的日子，身為三軍統帥，她要向所有挺國家、挺國軍的敬軍企業表達最深的敬意與謝意。

總統說，在場企業有世界知名的連鎖速食店、有超商、有髮廊、有百貨跟生活用品、也有旅遊跟運輸業者等等，這麼多知名的企業響應軍人節的活動，說明了一件事，那就是軍人是國家最重要的支柱，值得最好的對待。

總統表示，因為軍人是國家的支柱，承擔起保家衛國、捍衛主權跟民主生活的重責大任，所以擔任總統以來，除了提升國軍的專業能力跟演訓強度之外，也投入了資源，積極加強福利照顧、改建營舍，以及汰換個裝，給願意從軍的年輕子弟最好的環境。

「軍人是國家的支柱，不但國軍弟兄姊妹要以軍人的身分為榮，台灣社會各界也應該要支持國軍，以國軍為傲」總統說，她在美國的時候，在街頭上，軍人不論是值勤或者是休假，穿著軍服走動是常態，人人看到美軍官兵也都是充滿了敬意，像是在紐約，每年的5月會有艦隊週的活動，路上會有很多穿制服的海軍，很有精神也非常挺拔。

但是在台灣，總統表示，以往是很少有軍人穿著軍服上街，美軍可以，中華民國的國軍當然也可以，所以執政之後，就積極鼓勵國軍弟兄姊妹多穿軍服上街，大方展現身為軍人的光榮。

她說，特別是在軍人節這一天，凡是在街上看到穿著軍服的軍人，國人同胞可以透過一個簡單的一句話「加油」，或者是比一個肯定的手勢，向國軍弟兄姊妹致敬。這樣一來可以充分發揮軍愛民、民愛軍的精神，也是軍民一心的表現。

總統再一次謝謝各位企業的代表，用具體的行動提供全方位的優惠，支持軍人節的敬軍活動，「讓我們一起來做我們國軍最好的後盾」。（編輯：楊凱翔）1080903