立委指廠商得標賣違法產品 籲工程會等單位徹查

（中央社記者王揚宇台北3日電）時代力量立委黃國昌今天指控，取得台中市政府智慧教室標案的廠商，提供不符標案規格的廉價品，而這家廠商在另一個標案，販售偽造標示的商品，相關單位應該徹查，維護國人權益。

黃國昌日前召開記者會，點名新北市政府浪費新台幣1.3億元的前瞻建設經費，在各個國中小學教室，建置智慧教室的影音整合控制器，但這個控制器（盒子）遭基層教師批評無法整合，而且裝設進度嚴重落後、一團混亂。

黃國昌今天再度召開記者會指出，在前瞻計畫中的數位建設計畫中，補助各學校推動智慧教室，對於這樣子的政策方向他百分之百認同，不過使人無法接受的是，讓違法廠商把國庫當提款機，販售不符規格的產品魚目混珠，不僅無法達到實際效益，也侵害師生權益。

黃國昌說，這間廠商過去曾參與非法圍標，違法事實明確，廠商還食髓知味、違法撈錢，例如在教育部前瞻計劃補助1.56億的台中市政府「107年智慧學習教室」案子中，廠商提供不符標案規格的廉價品（無限投影傳輸器），許多學校也沒裝設，棄置一旁。

黃國昌也說，這家廠商在另外的政府採購案中，使用偽造標示，提供違法商品（觸控顯示器），更將原產地「中國製」冒充為「台灣製」。

關於觸控顯示器部分，今天受邀出席記者會的經濟部標準檢驗局組長王俊超表示，已對該公司處分20萬元，並要求改正，而改正狀況目前都在追蹤，也會繼續檢視最近的報驗資料。

公共工程委員會企劃處處長陳尤佳則說，如果有廠商用不實文件，不管是投標或履約階段，政府採購法都有明文規定要做適當處置；違反合約部分，當然也應該依合約規定處理。

黃國昌要求，行政院公共工程委員會、經濟部標檢局、教育部等單位，一週內進行徹查，並釐清相關權責關係。（編輯：楊凱翔）1080903