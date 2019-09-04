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首頁 / 政治

內政部：難民依法個案處理 整體考量給予協助

最新更新：2019/09/04 10:01

（中央社記者侯姿瑩台北4日電）針對難民法議題，內政部今天表示，現行已有相關法律機制且運作良好；若有尋求庇護的個案，政府會以個案方式處理，整體考量後，給予當事人適度的協助。

香港反送中示威延燒，香港眾志秘書長黃之鋒日前呼籲台灣修訂「難民法」，以協助遭迫害的港人。針對難民法議題，內政部發布新聞稿表示，現行已有相關法律機制且運作良好。

內政部表示，若有尋求庇護的個案，政府會以個案方式處理，參酌國際慣例、人權兩公約及國內相關法律規範等層面，整體考量後，給予當事人適度的協助。迄今政府不曾將當事人送返至可能遭到酷刑，或不人道待遇的國家或地區。

內政部並指出，接受難民是嚴肅的議題，需要考量人權、經濟、社會、文化、國家安全等層面，如同世界上其他接受難民的國家一樣，有待凝聚全民共識。

內政部表示，行政院版難民法草案已於105年7月14日經立法院一讀通過，內政部尊重立法院議程安排，待立法院進行後續審查。目前難民法草案是以外國人及無國籍人為適用對象；有關大陸及香港人士來台申請政治庇護，內政部將配合主管機關、大陸委員會政策處理。（編輯：林興盟）1080904

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