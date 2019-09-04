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首頁 / 政治

時力盼立院發朝野共同聲明 支持香港爭民主

最新更新：2019/09/04 11:20

（中央社記者陳俊華台北4日電）時代力量黨主席徐永明今天說，政府對難民法和香港澳門關係條例，須採雙管齊下方式積極修訂，並盼立法院能發出朝野共同聲明，表達支持香港「爭民主、護法治、保人權」的一致立場。

香港眾志秘書長黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉9月3日訪台，一行人下午先拜會時代力量黨團，再到民進黨中央，晚間前往台中出席「香港怎麼了，台灣怎麼辦」對談。

時代力量今天發布新聞稿，徐永明說，民進黨政府應積極回應香港朋友的訴求，在難民法和香港澳門關係條例修訂未完成前，行政院和陸委會也應依據香港澳門關係條例第18條，以最快速度制定作業規範和施行辦法，確保援助機制能有完整制度。

徐永明表示，香港朋友爭取民主的運動，不該只是台灣選舉交鋒的議題之一，或成為選舉活動的一環。台灣朝野政黨除真心共同聲援香港民主運動外，更該做出實際行動，在制度層面留下最深刻的民主同盟誓約。

徐永明說，政府對難民法和香港澳門關係條例，必須積極採雙管齊下的方式進行修訂，為香港局勢持續惡化做最大準備。

徐永明指出，為因應香港政府可能啟用緊急情況規例條例（緊急法），希望台灣國會能發出朝野共同聲明，表達支持香港「爭民主、護法治、保人權」的一致立場，並強烈反對港府和北京繼續使用暴力手段殘害香港人民。（編輯：楊凱翔）1080904

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