台灣基進盼代理人法案優先處理 學者：陽光法案

（中央社記者陳俊華台北4日電）台灣基進戰略企劃部主任顏銘緯今天說，代理人制度是要促進兩岸正常交流，盼列為立法院新會期優先法案；學者表示，透過公開揭露將背後影響力暴露在陽光下，可說是政治上的陽光法案。

立法院新會期2日展開，包括總預算案、F-16V戰機軍購案、中共代理人修法及廢除印花稅等，預計成為朝野關注焦點；除總預算案與軍購案外，國民黨團揚言全力阻擋。

台灣基進上午與多個民間團體、學者在立法院群賢樓外，舉行「全民防中，力促立法院通過代理人法案」記者會。顏銘緯表示，這個法案的目的是為了「促進兩岸正常交流」，中國國台辦所說的阻止交流，只是惡意扭曲。

顏銘緯表示，中國滲透引發全球民主國家強烈反彈，原因在於這已經不是正常國與國對等外交往來的表現，而是帶有脅迫、控制和直接干預的舉動；而「境外勢力影響透明法」草案是台灣基進與部分民進黨立委、學者共同草擬的版本，盼能列入立院新會期的優先法案。

台灣戰略模擬學會研究員何澄輝表示，代理人法透過揭露、公開的方式，把言論來源、背後影響力暴露在陽光下，可以說是「政治上的陽光法案」，不但不是限制言論自由，事實上立法目的正是要保障言論自由，在民主社會透過公開揭露，讓民眾去檢視、批判、抉擇，是民主防禦機制的根本方式。

台灣守護民主平台理事宋承恩說，有心人將法案操作成「台商將受影響」是刻意誤導，除非台商與中國政治勢力間有契約、收受金錢或接受指示等，試圖取得政治影響力或影響台灣政治議程，否則進行一般商業或投資行為的台商，不需擔心代理人法的限制。

台灣永社理事長黃帝穎表示，美國、澳洲都是民主國家，都有類似的立法，但不會被國內民眾說成是「白色恐怖」，當台灣要推動代理人登記制時卻被說是「綠色恐怖」，這個論述是嚴重欠缺國際觀，顯然都是政治口水。（編輯：郭萍英）1080904