參選台南立委 洪秀柱：艱困但有信心

中國國民黨前主席洪秀柱（右）4日表示，她會在立委選舉台南第6選區傾聽民意，希望帶動整體士氣，在立委選舉與總統選舉贏得勝選。中央社記者黃旭昇新北攝 108年9月4日

（中央社記者黃旭昇新北4日電）中國國民黨前主席洪秀柱今天表示，她會在立委選舉台南第6選區傾聽民意，希望帶動整體士氣，在立委選舉與總統選舉贏得勝選。洪秀柱強調，對於「換瑜」傳言，根本不必理會。

國民黨中常會今天提名前主席洪秀柱參選台南市第6選區立委，對戰民進黨立委王定宇。洪秀柱今天下午在新北市新店接受媒體聯訪，發表心情與看法。

洪秀柱表示，代表國民黨在台南對戰民進黨立委，會好好瞭解當地民意，現在資訊發達，能很迅速傾聽民意，並在當地帶動立委與總統選舉的選情。

洪秀柱表示，當初她在國民黨艱困選區主動表達參選意願，也因黨有需要而義不容辭，希望為黨打一場好的選戰。現在獲得徵召提名在「非常綠、非常艱困」的台南參選立委，只要不怕打仗、不怕犧牲，勇於接受挑戰，相信國民黨仍是相當有信心。

洪秀柱希望帶動更多的選情，並為了2020的總統大選打一場勝仗。她受訪時表示，總統參選人韓國瑜有國政顧問團協助規劃政策，她主要著墨希望黨內團結凝聚意志力，並提升士氣，她會竭盡所能一起努力。

在選舉策略上，洪秀柱說，台南具有文化底蘊，希望台南的民眾重溫台南的歷史，重拾昔日的光榮與驕傲，她會瞭解在地的教育、失業、兒少的議題與需求。

對於「換瑜」或「換柱2.0」的傳言，洪秀柱強調，根本不必理會，也不會發生。她認為，這些都是外界搞破壞與分化的伎倆。他對總統選舉有信心，現在總體目標是捍衛中華民國讓民進黨下架，為台灣發展一起努力團結。（編輯：李錫璋）1080904