史瓦帝尼挺台國際參與 總理10月訪台參加國慶

（中央社記者侯姿瑩台北5日電）聯合國大會、國際民航組織大會將陸續登場。外交部今天表示，非洲友邦史瓦帝尼一向支持台灣的國際參與，今年也會在相關場合為台執言；此外，史國總理戴安伯將於10月訪台，並參加雙十國慶。

第74屆聯合國大會將於17日在紐約聯合國總部開議，24日至30日舉行總辯論；國際民航組織（ICAO）大會將於9月24日至10月4日在加拿大蒙特婁總部舉行，這些都是台灣爭取國際參與的重要推案。

有關史瓦帝尼對台灣國際參與的支持，外交部亞西及非洲司副司長羅靜如今天在外交部例行新聞說明會回應記者詢問時表示，史國向來在國際間非常友台，也在聯合國大會、ICAO積極為台執言，今年不管史國出席團長是誰，「也會跟我方密切合作，在相關場合為我方執言。」

羅靜如指出，史國自從去年11月組成新內閣以來，已有外長等7位部長來訪。史國總理戴安伯（Ambrose Dlamini）也將應邀於10月7日至11日率團訪台，期間並將參加國慶典禮。

外交部表示，戴安伯出身企業界，入閣前為史國最大電信公司的執行長。

近期訪台的史國官員還包括1日至5日來訪的史瓦帝尼外交暨國際合作部政務次長恩賽果（Joel Nhleko）及資通訊暨科技部政務次長馬肅庫（Maxwell Masuku）。羅靜如表示，他們來訪主要是與相關主管機關進行交流，盼延續史國兩部會部長今年訪台的交流成果，並瞭解台灣駐外人才培訓機制與資通訊產業發展現況。

有關台史雙邊合作，羅靜如指出，雙方合作緊密，包括在醫療衛生、職訓、農業合作、綠能科技等領域都有合作。史國新內閣組成後，新的部長有新的想法，目前規劃新的合作計畫包括醫療衛生、協助改善史國的資通訊環境、提升資安等。（編輯：郭萍英）1080905