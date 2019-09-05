黃之鋒：林鄭月娥非常愛作秀 撤修例以退為進

香港眾志秘書長黃之鋒（圖）5日說，香港特首林鄭月娥是「非常愛作秀的政治人物」，撤回條例只是以退為進。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華台北5日電）香港眾志秘書長黃之鋒今天說，就算港府撤回逃犯條例，但他們主張「五大訴求，缺一不可」，示威活動會持續；他也說，香港特首林鄭月娥是「非常愛作秀的政治人物」，撤回條例只是以退為進。

黃之鋒、立法會議員朱凱迪、學聯前副秘書長岑敖暉上午到立法院拜會民進黨立法院黨團幹事長管碧玲、書記長李俊俋、立委王定宇。

黃之鋒會前受訪時表示，這次來台會跟民進黨、時代力量、國民黨立委交流，香港的抗議活動就算港府撤回逃犯條例，但他們主張「五大訴求，缺一不可」，為了要求警方停止暴力，爭取香港民主選舉自由，抗議活動、示威還會持續下去。

黃之鋒說，香港特首林鄭月娥不但不願意讓香港人有民主選舉的機會，還不願設立獨立調查委員會，卻用大法官去調查警察在抗議活動中的暴力行為。

黃之鋒表示，相信在10月1日前，不只是香港人會出來捍衛香港人該有的自由，相信英國、美國、加拿大、澳洲、日本、韓國、台灣等，會在9月28日或29日會有全球大串聯，支持香港人爭取自由、捍衛民主。

黃之鋒在會後受訪時也說，林鄭月娥真的是「非常愛作秀的政治人物」，比起任何一個台灣的政治人物，「根本是亂說一片」，因為林鄭月娥說要撤回逃犯條例，其實是以退為進，林鄭月娥之前說要考慮用緊急法戒嚴，這在未來幾個星期、10月1日前會不會落實，是香港人非常憂慮的問題。

黃之鋒說，香港已經有1200人被抓、超過100人被起訴，他也是其中一個，面對警察暴力、面對香港特首不是由香港人選出來的，抗議活動會持續下去；現在香港不是秋後算帳，「已經在清算香港人」。

媒體詢問，這次是否會與總統蔡英文見面，黃之鋒說，這次行程安排重點是跟不同黨派的立委見面為主，希望在立法機關這邊做不同交流。（編輯：林興盟）1080905