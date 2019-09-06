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搶攻中台灣 蔡總統週末訪台中南投

最新更新：2019/09/06 21:11

（中央社記者溫貴香台北6日電）尋求競選連任的總統蔡英文這個週末將走訪台中南投，蔡陣營發言人阮昭雄今天說，中彰投目前為國民黨執政，必須更深耕基層，每個縣市都很重要，輕忽不得。

總統7日將到台中市參拜「玉清宮」、「樂成宮」、參訪「順天美術館捐贈館藏」，8日直搗國民黨主席吳敦義故鄉南投縣，出席「第72屆全國律師節慶祝大會」、參訪「日月潭水社老街」、至「寶湖宮天地堂地母廟」參拜，活動行程集中台中市與南投縣。

總統蔡英文連任競選辦公室發言人阮昭雄晚間受訪表示，明天蔡總統與民進黨主席卓榮泰將出席在台中舉辦的全國青商後援會成立大會，主要是蔡總統過去擔任民進黨主席期間，青商會系統非常支持，當時有一波青年入黨活動，很多都是青商會的幹部。

從政治面而言，阮昭雄表示，中部包括台中市、彰化縣、南投縣都是國民黨執政縣市，民進黨在中央執政，也都希望照顧每一個縣市。被詢及2020大選是否決戰中台灣，阮昭雄說，對蔡總統而言，每一個縣市都很重要，就是勤跑基層、接地氣，讓民眾知道蔡總統執政3年做了什麼，把施政成績與施政成果直接訴諸人民。（編輯：張均懋）1080906

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