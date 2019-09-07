對抗假訊息 台美日瑞典合辦工作坊9/10登場

（中央社記者侯姿瑩台北7日電）台灣、美國、日本、瑞典首度共同主辦GCTF媒體識讀工作坊，檢視不實資訊影響選舉的方式，探討政府和公民社會倡議如何確保選舉完整性。活動將於10日登場，共有來自12國的代表與會。

美國在台協會（AIT）表示，2018年10月，台美在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下舉辦第一屆打擊不實資訊的GCTF工作坊，聚焦於媒體識讀教學計畫。由於台灣和美國均將舉行大選，今年的工作坊主要是檢視不實資訊影響選舉的各種方式，評估全球各項媒體識讀教學計畫的成果，並探討政府和公民社會倡議如何發展以保持選舉的完整性。

外交部發言人歐江安指出，這次是由台灣、美國、日本、瑞典首度共同主辦這項活動。為因應近年出現的假訊息、不實訊息攻擊，希望透過這項工作坊培養民眾辨別假新聞的能力以及拒絕傳播假訊息的認知。

「全球合作暨訓練架構（GCTF）-培養媒體識讀以捍衛民主（二）」國際工作坊將於9月10至11日在台北舉行。AIT表示，這次工作坊將有來自12國的代表與會，他們將與彼此分享所學，並尋找機會加強國際合作，打擊不實訊息。

AIT指出，10日舉行的開幕式將由AIT處長酈英傑（Brent Christensen）、立法院長蘇嘉全、外交部長吳釗燮、美國國務院副助卿巴斯比（Scott Busby）、日本駐台副代表西海茂洋，瑞典駐台代表言禾康（Hakan Jevrell），以及美國國際民主研究院副會長布萊恩（Shari Bryan）致詞。另外，大西洋理事會（Atlantic Council）資深學人Jakub Kalensky將在會中發表專題演講。

緊接在GCTF工作坊之後，首屆「美台印太區域民主治理諮商」會議將於12日在AIT內湖新館舉行。AIT表示，這場會議由AIT、外交部及美國國務院民主、人權和勞工事務局共同啟動；此項重要論壇將成為美台年度會面的機制，探討如何加強美台合作，並於本區域中開展共同計畫，以協助其他國家應對當前有關治理的挑戰。

AIT又表示，酈英傑、吳釗燮、巴斯比將於開幕儀式上致詞。（編輯：李信寬）1080907