談兩岸關係 柯文哲：要維持足夠的領先

台北市長柯文哲7日到台中出席粉絲見面會時表示，面對兩岸關係，民主自由還是台灣的核心，不管政治型態或是生活方式，要維持足夠領先，才能保有獨立性、自主性與安全性。中央社記者蘇木春攝 108年9月7日

（中央社記者蘇木春台中7日電）台北市長柯文哲今天到台中出席粉絲見面會，他表示，面對兩岸關係，民主自由還是台灣的核心，不管政治型態或生活方式，要維持足夠的領先，才能保有獨立性、自主性與安全性。

由美麗島電子報董事長吳子嘉舉辦的「吳董談大選-柯文哲市長粉絲見面會」，今天在台中舉辦，並在YouTube頻道網路直播，由吳子嘉主持與柯文哲對談，並與民眾互動，柯文哲的父母也到場聆聽。

柯文哲表示，擔任台北市長已還債新台幣570億元，這是一個價值，不債留子孫。對於總統蔡英文先前問他台灣價值，他說，自己的台灣價值就是「清廉、勤政、愛鄉土」，這是民進黨中央黨部牆壁上寫的那7個字「我實現了」。

柯文哲說，相信普世價值是「民主、自由、多元、開放、法治、人權、關懷弱勢、永續經營」，而「普世價值在台灣的實現就是台灣價值。」

提到兩岸關係，柯文哲指出，台灣的創新速度要變快，如果跟對方很接近，就會很容易被中國吞掉，台灣的生活必需被對方羨慕，這樣才是最好的保障，民主自由還是台灣的核心，不管政治型態或是生活方式，要維持足夠的領先，才能保有獨立性、自主性與安全性。

面對中國的野心，柯文哲指出，過去台灣20年經濟發展慢下來，讓中國產生一種輕慢之心，物質條件不夠好，很難維持文明，要維持一定的經濟水準，才能建構文明的社會。

至於國家的兩岸政策，柯文哲認為，不可以把國家安危拿來作為個人利益上的操作，兩岸的事情，原則上要維持穩定性，在兩岸問題上他寧可照稿念，其他可以開玩笑，這個他不敢開玩笑。

台北市政府市政顧問蔡壁如昨天接受廣播節目訪問，透露柯文哲2020年99%不會選總統，網友詢問柯文哲如何實現普世價值。他回應說，台北的執政成功，是扭轉將來台灣政治很重大的一個關鍵，他當台北市長有幾個驕傲的地方，包括弊案減少、還債570億元以及公務人員依法行政，讓他很自豪。（編輯：黃世雅）1080907

「吳董談大選–柯文哲市長粉絲見面會」台中場7日舉行，由美麗島電子報董事長吳子嘉（前右）主持，與台北市長柯文哲（前左3）對談，吸引大批支持者到場，柯文哲雙親柯承發（前右3）、何瑞英（前右4）也現身聆聽。中央社記者蘇木春攝 108年9月7日