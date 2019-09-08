粉專按讚數跌破200萬 柯文哲：上下起伏也還好

（中央社記者梁珮綺台北8日電）台北市長柯文哲近期頻失言，臉書粉絲專頁按讚數跌破200萬，他今天說，現在已持續往198萬下探，而「人有悲歡離合，月有陰晴圓缺」，人生不可能每天在過年，上下起伏也還好。

柯文哲下午出席108年北市金婚表揚典禮，典禮開始前接受媒體訪問，作上述表示。

柯文哲臉書粉絲專頁原本有212萬按讚數，粉專「聲量看政治」分析，柯文哲7月底被爆組黨、連日重砲抨擊民進黨與總統蔡英文、9月初接受專訪時提及藝人林志玲懷孕，以及日前說「（總統府秘書長）陳菊是比較肥的韓國瑜」，導致按讚數跌破200萬。

對於按讚數持續下跌，柯文哲說，「現在已往198萬移動了」，更指下週就是中秋節，「人有悲歡離合，月有陰晴圓缺」，認為人一生當中，不可能每天都在過年，按讚數上上下下、起起伏伏，也還好。

有媒體追問柯文哲，是否認為中秋節後按讚數會止跌回升，他說，若要往上，也要努力一下，沒有一場戰爭是靠防守或無作為打贏，當按讚數掉到一個程度時，就要思考如何因應。

由於冰凍三尺非一日之寒，被問及是否思考過退讚速度快的原因時，柯文哲表示，「一定不會有單一因素，很多因素，我也正在做內部檢討」。

至於會否修正「陳菊是比較肥的韓國瑜」一席話，他說，「講了就講了，哪有什麼修正？」（編輯：李錫璋）1080908