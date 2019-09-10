馬韓同場卻未碰面 吳敦義：馬英九會幫韓國瑜

（中央社記者王承中台北10日電）國民黨主席吳敦義今天表示，團結不一定要碰面，只要同心協力就團結了。前總統馬英九絕對是忠於中華民國、國民黨，毫無疑問會全力幫助國民黨總統參選人韓國瑜當選。

吳敦義、馬英九、韓國瑜晚間共同受邀出席國民黨台北市黨部舉辦的「台北市里長服務促進會授證典禮」，由於馬英九日前在韓國瑜新北造勢晚會致詞時遭韓粉噓，外界關注兩人今天互動。馬英九、韓國瑜今晚一前一後到會場，馬英九致意後隨即離去，兩人並未碰面。

稍晚到場的吳敦義面對媒體詢問，馬英九未與韓國瑜見面，國民黨如何團結表示，團結不一定要碰面，只要同心協力就團結了。他說，馬英九是國民黨團結最重要的一分子，以馬英九的本性，絕對是忠於中華民國、國民黨，毫無疑問會全力幫助韓國瑜當選。

吳敦義抵達會場時，與韓國瑜一同在休息室，媒體詢問兩人聊了什麼。吳敦義表示，韓國瑜一定要當選，他做黨主席的責任就是懇託大家把寶貴的一票投給韓國瑜，這是共同心願。他也懇求選民支持國民黨提名的立委參選人，使國民黨在立法院能過半，才能夠重返執政，撥亂反正。

媒體詢問，是否跟韓國瑜提到一定不會「換瑜」。吳敦義說：「那還用講嘛（台語）」。

對於郭柯王三方幕僚今天連袂前往中選會詢問連署事宜，吳敦義表示，有問題、有狀況，當然要處理，但不能過早、過晚，要在最適當的時間。國民黨有既定的規則，若要違紀競選，就有處分。但是他現在不能隨便講，要看事實。

他指出，假如是撤銷黨籍、開除黨籍，就是最嚴重的處分，這有既定的過程，不會一個人決定，一定是一組人，且要經過黨的重要機制。（編輯：謝佳珍）1080910

國民黨台北市黨部「中國國民黨2020勝選暨台北市里長服務促進會授證典禮」10日晚間登場，前總統馬英九（前）出席與會。中央社記者吳家昇攝 108年9月10日

國民黨台北市黨部10日晚間在大直舉辦「中國國民黨2020勝選暨台北市里長服務促進會授證典禮」，黨提名總統參選人韓國瑜（右）與黨主席吳敦義（左）出席與會，同台為2020大選造勢。中央社記者吳家昇攝 108年9月10日