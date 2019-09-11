為韓站台被噓 蕭旭岑：評估是否讓馬英九再參加

（中央社記者余祥台北11日電）前總統馬英九日前受邀出席國民黨總統參選人韓國瑜造勢卻被韓粉噓，兩人昨出席同場活動卻未碰面，引發聯想。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，並未避開，原預期跟韓國瑜碰面握手，只是現場人多未能如願。

不過，未來是否仍會為韓國瑜站台，蕭旭岑接受廣播專訪坦言，這是幕僚的責任，大家都是期待幫韓國瑜加分，但如果去站台卻發生韓粉鼓譟、噓聲的情況，他們審慎評估是否再參加；但蕭旭岑也重申，馬英九一定全力支持國民黨提名的總統參選人韓國瑜。

馬英九8日受邀出席韓國瑜新北造勢大會，但因韓粉鼓譟，致詞被迫中斷；兩人昨天受邀參加國民黨北市黨部「台北市里長服務促進會授證典禮」活動，但馬英九、韓國瑜先後現身，並未碰面，引發外界聯想。

蕭旭岑澄清說，馬英九當天晚上本就有一場作東的宴會，但仍然趕去現場，一方面是向里長致意，一方面也是要跟韓國瑜碰面，只是時間到了，馬英九還要去趕行程，不能失禮。

至於新北市造勢大會被韓粉噓一事，蕭旭岑說，馬英九的發言也是在幫韓國瑜助選，希望讓大家了解為什麼要支持國民黨，但致詞遭到中斷，當然感到錯愕。

蕭旭岑說，韓國瑜事後已經向馬英九道歉，十分溫暖和真摯，只是還是有部分打著韓家軍頭號的人，還在批評馬英九致詞太長、內容等，「這不是在害韓國瑜嗎？」希望韓陣營、韓國瑜要小心。

至於有人質疑馬英九力勸鴻海創辦人郭台銘參選，蕭旭岑說，不解為何郭台銘的行為要馬英九負責，黨內整合是黨中央和韓國瑜都要努力，把責任推給馬英九有點奇怪。（編輯：蘇龍麒）1080911