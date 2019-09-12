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蔡辦：郭台銘指國民黨迂腐 格外諷刺

最新更新：2019/09/12 12:05

（中央社記者溫貴香台北12日電）鴻海創辦人郭台銘今天聲明退出國民黨。總統蔡英文連任競選辦公室發言人阮昭雄表示，國民黨的分裂，是國民黨的家務事。一個國民黨榮譽黨員說國民黨迂腐，確實也格外諷刺。

郭台銘參選總統態勢漸趨明朗，國民黨大老親筆簽名在各報刊登「團結、奮鬥、救中華民國」聲明，郭幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜今天轉達郭台銘聲明，即日起退出國民黨。

郭台銘聲明指出，看到這份中國國民黨大老們的聲明，可以理解他們的擔憂，但這名單上的人有多少人是「人在曹營心在漢」，因此更擔憂的是如果這些30年來同一批人還在為台灣把關，還有很多百年世襲的中常委在把持這個政黨，台灣人民不會認同如此迂腐的政黨。

聲明指出，這群守舊、迂腐的中常委，把自己的利益放在政黨利益之前，把政黨利益放在國家利益之前，這和郭台銘當時返回國民黨的初衷，完全背道而馳。

阮昭雄第一時間受訪表示，國民黨的分裂，是中國國民黨的家務事，「我們不評論國民黨的家務事」。

他說，郭台銘是國民黨的忠貞榮譽黨員，畢竟過去國民黨候選人競選時，郭台銘都是大力讚賞支持背書，如今退出國民黨，而且一個國民黨榮譽黨員說國民黨迂腐，確實也格外諷刺。

阮昭雄表示，只是外界不太懂，既然覺得國民黨這麼糟，當初郭台銘又為何要參加初選爭取代表國民黨。（編輯：林興盟）1080912

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