綠營：郭柯票源難轉移 衝擊沒想像大

（中央社記者葉素萍台北12日電）鴻海創辦人郭台銘今日退出中國國民黨，參選箭在弦上。面對郭台銘與台北市長柯文哲的結盟成形，民進黨評估「衝擊沒有想像中大」，總統蔡英文在「三腳督」領先幅度雖縮小，但仍然處於優勢。

民進黨內高層指出，在一對一的狀態，蔡總統領先國民黨對手韓國瑜的幅度拉很大，因為有些選民「投韓投不下去」，所以選擇蔡總統；郭台銘出來後，部分的經濟選民被吸引，轉投郭台銘，蔡總統領先幅度變小，但不管是一對一或「三腳督」，蔡總統都是領先狀態。

民進黨內輔選幹部表示，郭柯合的話題醞釀了一段時間，但從幾個機構的民調都顯示，「柯文哲的影響，愈來愈小」，連柯文哲自己都對外坦承柯粉很難轉移。

黨內輔選幹部認為，柯文哲近日發言，已經淪為郭台銘總統參選人的「側翼打手」，打擊的對象是蔡總統、行政院長蘇貞昌、總統府秘書長陳菊等人，柯文哲最近加大力道對綠營開「地圖炮」，柯粉一直掉，而且還反讓綠營選票更集中，郭柯合「衝擊沒有想像中大」。

民進黨立委郭正亮認為，郭台銘出來參選總統，台灣民眾黨的支持者不會因為柯文哲號召就一面倒向郭台銘這邊，因為，「柯粉本質上是分裂的」，從民調分析，台灣民眾黨支持者約有六成是認同郭台銘，有四成是支持蔡總統。

郭正亮認為，民進黨的戰法，就是不斷地強調「郭台銘的路線跟2014年的柯文哲是不一樣的」、「2014年的柯文哲與現在不一樣」、「柯文哲與郭台銘結合，已經背離了2014年的柯文哲」。

郭正亮說，現在綠營內部已經浮現這種聲音，柯文哲一定辯解稱自己沒有變，但民進黨會不斷提醒「郭台銘並不反對九二共識，你能接受嗎？」「郭台銘說過台灣是中國不可分割的一部分，同屬中華民族，這種語言你能接受嗎？」「郭台銘80%的財產都在中國，你能信任嗎？」

郭正亮認為，這些議題一定會不斷地被檢驗，偏綠的柯粉會去想「郭台銘與柯文哲是不一樣的」，不斷激盪的結果，最後柯粉就會分裂投票。

至於郭柯結盟，對民進黨區域立委、政黨票的影響，民進黨內高層說，每個區域立委的狀況都是獨立的，要看民眾黨提名的區域立委是偏綠或偏藍的，目前傳言與狀況混亂，還需要一段時間的盤整，才能評估，現在民進黨能做的是，把選區顧好、把內部整合好。

郭正亮則認為，郭柯如何透過政治動作來體現兩人合作，難度高，「假如民眾黨提名區域立委，郭台銘要去站台嗎？會不會得罪當地的國民黨立委？」

郭正亮舉例，以台北市士林北投區立委來說，該區有民進黨的吳思瑤、國民黨的汪志冰，再加上傳言可能投入參選的台北市府副發言人、「學姊」黃瀞瑩，「郭台銘要幫汪志冰站台，還是幫黃瀞瑩站台？」

吳思瑤認為，郭王都是國民黨，他們和柯的合作，對藍營的衝擊大於綠營，對於綠營的影響或許是在一些經濟選民部分，不過，現在民進黨透過不斷地論述、說明政績，執政的有感度與好感度不斷提升，民進黨「最好的防禦工具是政績」，現在能做的是強化輔選力道。（編輯：紀淑芳）1080912