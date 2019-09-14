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柯文哲專訪批兩岸關係太僵 府：請專心市政

最新更新：2019/09/14 18:01

（中央社記者陳怡璇、溫貴香台北14日電）台北市長柯文哲今天接受鳳凰衛視專訪，談及2020總統大選時表示，總統蔡英文需要說明怎麼處理兩岸關係，「弄得太僵了」，並說高雄市長韓國瑜根本沒準備好。

總統府發言人張惇涵回應表示，從最近的媒體對各縣市治理評比來看，建議柯文哲與其每天好發議論，不如專心市政，這才是一個負責任民選首長該做的正辦。

台北市長柯文哲接受鳳凰衛視「石評大財經」專訪，主持人問及藍綠兩黨競逐2020總統，柯文哲說，總統蔡英文必須說明兩岸關係怎麼解決，現在弄得太僵了，「華人、我們都說Chinese、中國人，是個很愛面子的國家，那你這樣給人家大聲小聲，當然可以說是為了台灣的主權」。

柯文哲拿台北辦世大運為例，舉凡台灣主權、安全、堅持民主自由，「我們哪樣沒有做到？可以達到這些目的，並不一定要像她現在這種做法」。

主持人提問，對國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜的看法，柯文哲說「他根本沒有準備好啊，拜託」、「太可怕了實在」。

柯文哲直言，台灣就是比較亂，美國還是會干預，因為美國依然將台灣視為他們所控制的地方。

至於退國民黨的鴻海創辦人郭台銘，柯文哲認為「有捨才有得」，郭台銘應說服人民，不會讓他在美、日、中的投資影響台灣局勢。（編輯：吳協昌）1080914

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