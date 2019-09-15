立院17日開議 審計長同意權案拚月底前過關

（中央社記者蘇龍麒台北15日電）立法院第九屆第八會期17日即將開議，但一開議就面臨審計長人事同意權案的時間壓力，民進黨立法院黨團書記長李俊俋說，將力拚9月底前通過審計長人事同意權案。

立法院第九屆的最後一個會期17日開議，這個會期因為遇到立委改選，加上有民國109年中央政府總預算案、廢止印花稅、中共代理人制度相關修法、F16-V特別預算條例與特別預算等，還有審計長、中選會委員、國家通訊傳播委員會（NCC）主任委員、促轉會正副主任委員等人事同意權案，讓整個會期的議事運作相當繁忙。

審計部審計長林慶隆任期於民國108年10月1日屆滿，總統蔡英文8月26日提名現任行政院主計總處政務副主計長陳瑞敏為審計部審計長，咨請立法院行使同意權。李俊俋說，因為審計長10月1日就必須交接，因此有相當大的時間壓力，立法院開議當天先進行施政報告與施政總質詢後，就會盡速安排審計長人事同意權案的審查與投票。

除了審計長的人事同意權案以外，中選會委員目前出缺1人、4人11月3日任期屆滿。行政院8月1日提名東吳大學政治學系特聘教授兼人文社會學院院長黃秀端、內政部常務次長邱昌嶽、高雄大學財經法律學系教授陳月端、政治大學政治學系副教授林超琦，及成功大學政治學系副教授蒙志成等5人為中選會委員，已函送立法院審查。

李俊俋表示，由於中選會委員任期在11月3日就會屆滿，因此立法院在10月也要盡速安排審查中選會委員人事同意權案。至於NCC主委與促轉會正副主委的人事同意權案，李俊俋說，會再安排時間來處理。

對於民進黨團想要推動的人事同意權案，國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，這些人事同意權案顯示出執政黨作業時間實在太趕，其實這些人事什麼時候要替任，執政黨應該早就掌握很清楚，為什麼要這麼急迫，顯示出行政作業慌亂。

曾銘宗說，審計長的部分政治性比較低，也都是依法執行職務，來追究行政機關的財務責任，國民黨團相對比較支持。

他說，中選會委員的爭議就很大了，因為前中選會主委陳英鈐創造了邊開票邊投票的世界奇觀，折煞了中選會的公信力，之後又任用了曾為民進黨籍的李進勇出任中選會主委，不僅有綠色色彩，也讓外界對中選會辦理公正選舉有所懷疑，這次提名的委員也有不少綠色色彩，因此國民黨團不支持這批委員。（編輯：鄭雪文）1080915