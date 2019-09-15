蔡總統：大港不會被打敗 盼榮光重返高雄

總統蔡英文（前右2）15日連跑高雄市多間宮廟與鄉親互動，並與行政院副院長陳其邁（左）等人，一起為力拚競選連任的民進黨籍立委李昆澤（前右）站台輔選。中央社記者程啟峰高雄攝 108年9月15日

（中央社記者葉素萍台北15日電）總統蔡英文今天表示，聽聞「大港開唱」可能會停辦，但是她知道高雄的搖滾精神不會消失，「大港不會被任何事情打敗，我們一起深切期盼，一切榮光重返高雄。」

蔡總統今天在總統府秘書長陳菊、行政院副院長陳其邁、民進黨立委管碧玲、李昆澤等人的陪同下，到高雄市參拜多間宮廟，並向鄉親說明國政。

蔡總統下午在臉書發文表示，她今天到高雄，有媒體問她是不是來踩地盤？這樣實在有點過度解讀。高雄是台灣南部重要城市，在這裡跟大家見面，報告3年的施政成果，是她的責任。

蔡總統說，提到高雄，大家都會想到高雄港。從高雄港的空間解嚴、推動活化、打造光榮碼頭、駁二藝術特區，再到每年舉辦的「大港開唱」音樂節，這一段高雄轉型的過程，是所有高雄市民津津樂道的光榮歷史，更是民進黨過去在高雄執政的品質保證。

總統表示，聽聞「大港開唱」可能會停辦，許多年輕人覺得很失落，但是她知道高雄的搖滾精神不會消失，「大港開唱」所傳達對人生和土地的關懷，絕對深植在每一位高雄人的血液裡。

蔡總統說：「大港不會被任何事情打敗，我們一起深切期盼，一切榮光重返高雄。」（編輯：蘇志宗）1080915