促日台交流有功 日學者獲頒紫色大綬景星勳章

外交部長吳釗燮（右）18日頒發「紫色大綬景星勳章」給日本早稻田大學台灣研究所所長若林正丈教授，表揚他對日台交流的貢獻。（外交部提供） 108年9月18日

（中央社記者侯姿瑩台北18日電）日本早稻田大學台灣研究所所長若林正丈教授今天獲頒「紫色大綬景星勳章」，以肯定他長期致力增進台日友好關係的貢獻。若林說，未來將持續努力，為台日研究交流繼續貢獻心力。

外交部晚間發布新聞稿表示，外交部長吳釗燮今天頒贈「紫色大綬景星勳章」給予若林正丈，表彰他長期致力增進台日友好關係的貢獻。

吳釗燮表示，若林長年在日本推動台灣研究，是日本近數十年來研究台灣近代史、戰後台灣政治史的重量級學者。若林於2003年在外交部與教育部協助下成立早稻田大學「台灣研究所」，是日本第一個有系統性進行台灣研究的大學，並於2018年擴編為「台灣研究中心」，成為日本學界研究台灣議題與教學的重要據點，對促進台日學術交流、提升日本學界重視台灣議題有卓越貢獻。

若林感謝台灣各界友人長期的支持與協助。回顧過去，1980年代日本學界從事台灣研究的學者鳳毛麟角，但他認為，從歷史淵源、國際政經關係、社會連結等面向來看，台灣是日本重要的鄰國，日本知識界投入台灣研究是必然趨勢。

若林表示，經過30多年的努力，日本從事台灣研究的學者與年輕人越來越多，許多學者榮獲日本重要學術研究獎項。當今在日本從事台灣研究是廣獲肯定的學術領域，台日研究的交流也更多樣化。

若林說，他的心願業已實現，今後將持續努力，為台日研究交流繼續貢獻心力。（編輯：黃國倫）1080918