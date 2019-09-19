陸生港生衝突頻傳 陸委會：不容暴力霸凌

陸生與主張「反送中」港生衝突頻傳，陸委會副主委陳明祺（圖）表示，尊重學生之間有不同意見，但絕對不容許暴力霸凌。中央社記者繆宗翰攝 108年9月19日

（中央社記者繆宗翰台北19日電）陸生與主張「反送中」港生衝突近期頻傳，陸委會副主委陳明祺今天表示，政府尊重學生之間有不同意見，但是絕對不容許暴力霸凌，除鼓勵多元討論外，也請校方加強輔導。

大陸委員會今天下午舉行例行記者會，陳明祺在回答相關提問時作上述表示。

他強調，政府尊重同學之間有不同意見，但是絕對不容許暴力霸凌。陸委會鼓勵陸生與港生之間能文明對話，增進相互了解、學習，相互尊重。

陳明祺也提到，會繼續請教育部關注，督促各校加強對於陸生、港生的關心跟輔導，並落實校安通報機制，即時妥處相關突發事件，確保學生權益跟安全。

高雄義守大學一名港生13日在宿舍張貼聲援反送中便利貼，同宿舍一名陸生見狀上前撕毀並涉嫌向對方動粗、辱罵。校方今天說，雙方昨天已和解，也囑咐雙方尊重不同立場，並將滋事陸生送議處。

另外，學生團體「香港邊城青年」設置在東吳大學的連儂牆，17日晚間傳出遭人破壞，並張貼了以簡體中文撰寫的「反反送中」言論。校方今天則透過聲明表示，已口頭告誡當事人，破壞者也已出面致歉，學校呼籲學生尊重多元聲音。

對於上述事件，立法委員王定宇今天受訪表示，陸生若來台執行中共旨意鬧事，政府應取消學生資格，驅逐出境。

陳明祺則表示，尊重立委意見，但希望陸生、港生來台求學，能在自由、民主與多元開放的環境之下安心學習，充分培養民主素養，透過理性對話來化解雙方歧見，以開闊的心胸，接受多元價值、尊重他人的意見看法，共同學習成長。（編輯：張淑伶）1080919