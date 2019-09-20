蘇貞昌：刑事局長赴高雄非卡誰 地方首長應坐鎮

（中央社記者溫貴香台北20日電）行政院蘇貞昌今天答覆媒體詢問刑事局長南下高雄拚治安是否卡韓表示，當地方有治安疑慮，中央派人協助，所在多有；卡來卡去說法是鬧劇、不當言詞；應該坐鎮地方的行政首長要以身作則，嚴加督管。

蘇貞昌上午率主計長朱澤民、財政部長蘇建榮至立法院報告109年度中央政府總預算案編製經過並備質詢，他會前受訪做了以上表示。

高雄接連發生砸店、街頭聚眾鬥毆、開槍事件，警政署長陳家欽昨天對高雄市警方表達強烈不滿，指派刑事局長黃明昭率隊南下坐鎮，被解讀為卡韓（高雄市長韓國瑜）。

蘇貞昌表示，安居樂業是人民最起碼的要求，應該坐鎮地方的行政首長要以身作則，嚴加督管，讓警察也能夠獲得各種支持與關心。

他進一步說，警察應該做好最起碼的治安，也是責任所在。

蘇貞昌說，中央地方應該一條心，不要讓人民失望，而且對於中央關心地方又要扯到政治上，這一種所謂卡來卡去的說法都是鬧劇，而且也都是不當的言詞，應該專心在市政上與中央合作，一起做好治安，否則層出不窮的治安事件，都是讓人民最痛惡的事。

他表示，一定會請警政署大力協助高雄及各地方政府有治安疑慮的地方，都會幫助地方維持治安，這才是正辦。

記者追問中央罕見指派刑事局長坐鎮高雄是否認為地方政府維持治安作法應該更精進，蘇貞昌表示，地方警政首長要負責地方的治安，尤其像所謂的砸店、討債等治安事件，地方警政首長應該劍及履及，但當地方有重大治安疑慮的時候，中央派相關首長南下協助，這種事情所在多有。

他進一步表示，警政是全國一體，另外，人民要求的治安也不分誰應該怎樣，而是把治安做好，人民才會安心、安居樂業。（編輯：林興盟）1080920