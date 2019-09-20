藍推調閱委員會查總統學歷 蔡營：公然抹黑

（中央社記者溫貴香、劉冠廷台北20日電）國民黨立法院黨團今天要求成立調閱委員查明總統蔡英文論文疑雲，蔡陣營發言人阮昭雄表示，記者會召開等於公開承認抹黑的意圖，請國民黨團放棄言論免責權，直接向校方查證，若結果確認無誤，向社會公開道歉。

國民黨立法院黨團今天上午召開記者會，黨團總召曾銘宗指出，針對蔡總統論文疑雲，國民黨團要求成立調閱委員會，尋找真相；因為這件事鬧得沸沸揚揚，既然蔡總統論文寫得這麼好，全國民眾都希望能欣賞這本擲地有聲博士論文。

曾銘宗強調，國民黨團已正式提案，要求成立調閱委員會，今天就會把案子送出。他也說，蔡總統是英國政經學院的博士，大家都以她為豪，既然如此，論文、學位證書總要讓大家看看，呼籲蔡總統趕快公布。

2020蔡英文連任辦公室發言人阮昭雄表示，國民黨昨天信誓旦旦否認有「黑英計畫」，不會躲在言論免責權後面抹黑，但這場記者會的召開，等於公開承認抹黑的意圖。

阮昭雄說，國民黨如果心中坦蕩，敢不敢宣布「放棄言論免責權」，在立法院外召開記者會，查詢學歷唯一的途徑，就是跟倫敦政經學院（LSE）校方查證，國民黨敢不敢直接向LSE查證，蔡總統是不是該校的博士畢業生，如果確認蔡總統的學歷無誤，願不願意承擔抹黑法律責任，並公開向社會道歉。

阮昭雄說，常識就可以判斷，要查詢一個人是否畢業於某個學校，唯一並且最正確的方式，就是向校方求證。總統是LSE的博士校友，清清楚楚地刊載在校方的官方網站，2016年校方還正式發布新聞恭賀總統當選。

他進一步表示，近期校方更多次在媒體詢問下再三證實總統是該校的畢業生，依照校方規定完成論文、口試，而獲得博士學位，這些資訊都可以公開取得，總統府發言人臉書網頁也都把相關資料公開呈現。國民黨以及少數抹黑者，刻意迴避正確的查證管道，持續以各種不實資訊抹黑，令人非常遺憾。（編輯：林興盟）1080920