蔡總統：台商回台投資6000億 投資大爆發

（中央社記者王鴻國新北22日電）總統蔡英文今天來到中和拜廟並說，台灣經濟成長重返睽違已久的亞洲4小龍第一名，今年台商回台投資超過新台幣6000億元，再加上外資加碼投資，已成投資大爆發的時代。

蔡總統今天中午來到中和地區參拜「東德宮」及「力行福德宮」，吸引許多民眾爭相握手，現場高喊總統好，總統為福德宮的土地公像新打造的龍頭枴杖揭幕，場面熱烈。

蔡總統致詞表示，過去執政3年很辛苦，但為台灣打下很好基礎，在政府展現效率下，成功境外防堵非洲豬瘟，更讓20年來的口蹄疫疫情拔針成功，把口蹄疫趕出台灣，明年起就能進行豬肉外銷。

在發展自主國防上，總統表示，再隔幾天就能展現國人自製的原型高級教練機，在購買或自造潛艦上，她更做到從蔣中正總統以來多屆總統做不到的事，現在海軍已做出潛艦設計圖及興建廠房，再過幾年就能服役。

蔡總統說，從90年代以來很久沒有聽到台灣是亞洲4小龍第一名說法，但今年第二季經濟成長再度成為4小龍第一，顯示事在人為，打基礎過程雖然有些紛擾，但基礎打好了，經濟可穩定成長，若維持現在投資的規模和動能繼續，台灣可以維持10年的發展。

蔡總統表示，今年一月至今台商回台投資超過6000億元，可在北部地區創造很多就業機會，加上前瞻基礎建設計畫，以及外資加碼投資，已讓台灣整體投資進入大爆發的時代。

蔡總統表示，這是有史以來最尊重財政紀律的政府及總統，過去22年沒有政府敢編平衡預算，但政府明年要編的就是歲出、歲入平衡的平衡預算，不讓債留子孫。總統並呼籲民眾團結，讓台灣更強大，才能在中國步步進逼之下，共同守護台灣主權以及民主自由。（編輯：張銘坤）1080922