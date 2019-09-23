世界警消運動會奪25金 總統：展現台灣實力

（中央社記者葉素萍台北23日電）總統蔡英文今天接見2019年第18屆世界警察消防運動會代表團，肯定代表團拿下25金、24銀、30銅的好成績，展現台灣警消堅強戰力跟實力；她也說，政府會給警消最大的支持跟協助。

蔡總統在總統府接見代表團成員，感謝他們為台灣爭光。

蔡總統說，今年在中國四川舉行的「世界警察消防運動會」，有來自世界各地超過79個國家，將近萬名選手參賽。台灣優秀的代表團也在激烈的競爭中拿下25金、24銀、30銅的好成績，非常不簡單，展現了台灣警消堅強的戰力跟實力。

她說，在一些非常重要的項目裡，警消有非常亮眼表現。巡官黃佩紋和連英傑，在柔道、巴西柔術有道服及無道服等3項比賽項目，都達到完全制霸，勇奪3面金牌，是台灣之光。

總統提到，連英傑的父親也是新北市警局訓練科科長，姊姊連珍羚是台灣首位旅日的職業選手，也正積極備戰2020東京奧運，一家人都非常優秀，她在這裡也幫連珍羚加油。

蔡總統並感謝警消對於維護社會安定的付出和貢獻，尤其經由參賽，讓台灣警消機關的國際能見度更加提升，對於促進台灣和世界各國合作，有很大的幫助；政府會給警消最大的支持跟協助，也希望警消繼續和政府一起努力，共同服務民眾和社會。（編輯：郭萍英）1080923