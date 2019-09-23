羨慕十大傑出青年 蘇貞昌：我沒得獎只好去選舉

（中央社記者顧荃台北23日電）行政院長蘇貞昌今天接見十大傑出青年時表示，每位傑出青年在各領域有不凡成就，他當年一直很想當選十大傑出青年，披上那條彩帶，但是都沒有得獎，所以只好自己做彩帶去選舉。

國際青年商會中華民國總會11日公布第57屆十大傑出青年當選名單，當選人包括羽球一哥周天成、影集「通靈少女」原型劉柏君，以及促進農業轉型的吳季衡與知名設計師吳季剛兄弟檔等人。

蘇貞昌致詞時表示，十大傑出青年背後都有令人感動的故事，每個人都是各領域學習的標竿，非常不簡單。過去雲門舞集創辦人林懷民獲得十大傑出青年、發表得獎演說時，他當時是台北青商會副會長，坐在台下，到現在都還記得林懷民當時說「人的身體就像一把劍」，林懷民的得獎感言讓他很感動。

蘇貞昌說，當時他才30幾歲，好想青商總會也頒這個獎給他，但是因為他34歲走上政壇，跟當時執政的國民黨對抗，被當成黑五類，所以一直沒得這個獎，他是沒有得這個獎的羨慕者；因為一直沒有辦法披上十大傑出青年的彩帶，所以最後自己做彩帶去選舉。

獲獎的周天成由母親劉翠蓮代為出席，劉翠蓮表示，周天成正在韓國備戰2020年東京奧運，希望周天成奧運能有好成績；劉柏君說，她是女性棒球主審，也是勵馨基金會的志工，透過運動、體育，可以讓女性更有力量。

吳季衡、吳季剛兄弟檔同時獲選為十大傑出青年，吳季衡說，台灣農業需要大家支持，食安要從農產開始；吳季剛由父親吳昆民代為出席，感謝行政院造福中小企業，家中兩個兒子都得獎，他會以「輔導長」的精神好好培養他們成為典範。（編輯：蘇志宗）1080923

國際青年商會中華民國總會「第57屆十大傑出青年」日前公布獲獎名單，行政院長蘇貞昌（中）23日在行政院接見當選人，並和他們交流意見。中央社記者吳家昇攝 108年9月23日

行政院長蘇貞昌（前右）23日下午接見國際青年商會中華民國總會「第57屆十大傑出青年當選人」，今年十大傑出青年也包括首位獲得中華民國棒球協會認證的女性裁判劉柏君（前中）。中央社記者吳家昇攝 108年9月23日