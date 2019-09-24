勇鷹高教機出廠 蔡總統：重新開啟國防自主大門

（中央社記者游凱翔台中24日電）首架「勇鷹」新式高教機正式出廠。總統蔡英文致詞表示，雖然一路遇到很多困難、抹黑、打擊，但事實證明國機國造是正確、努力是值得的；今天出廠也重新開啟國防自主的大門，不管未來多少困難，她都會堅定與大家站在一起。

國機國造、首架「AJT（Advanced Jet Trainer）新式高教機」今天上午在台中漢翔公司正式出廠，並定名為「勇鷹」，以紅白藍的飛機塗裝首度對外曝光，總統蔡英文親自主持，並登上新機視察；空軍司令熊厚基上將也將勇鷹銘牌交付蔡總統，由蔡總統掛牌；在總統致詞後，也播放國機國造的歷史影片。

蔡總統致詞表示，今天是中華民國空軍的大日子，也是國內航太產業的重要里程碑，因為國造高教機勇鷹號終於出廠，這就是3年多來大家千辛萬苦、克服萬難的心血成果，而她要感謝國防部、空軍、中科院、漢翔及共同參與的廠商，使命必達完成國人對國防自主的期待。

蔡總統回憶，3年多前她還剛是總統當選人，就任前曾到漢翔公司視察，而當時前董事長就是現任退輔會主委馮世寬，馮世寬在擔任董事長任內曾推動國機國造、重振漢翔研發能量，卻遭遇許多阻礙無法完成，也因此從IDF經國號戰機國造後無法落實國防自主理念，戰機研發能量逐漸式微。

蔡總統說，當時在視察過程中，她觀察到如果連高教機都要依賴外購，已經式微的研發能量將會灰飛煙滅、無法恢復，因此新政府決定要扭轉情勢，堅持高教機國造。

蔡總統表示，在堅持高教機國造後，她曾前往有「IDF之父」名號的華錫鈞將軍的墳墓前，表彰戎馬一身、對國機國造的貢獻；也看到因為試飛IDF而殉職的伍克振飛官銅像，而今天新式高教機的成果不僅是對華錫鈞、伍克振致上最高的敬意，更代表他們奮勇向前的精神。雖然一路走來遇到很多困難、抹黑、打擊、唱衰，但事實證明國機國造是正確、努力是值得的。

蔡總統表示，在高教機製造的過程中，也增加了國際交流，讓部分訂單留在台灣創造就業機會、培養人才。例如這次的新式高教機專案，從2017年開工起創造了1200個工作職缺，共新台幣668億的經費中，超過一半共377億的訂單留在台灣，預計在2021年還會再增加800個工作機會。

蔡總統也指出，這次新式高教機出廠更證明了航太的「三大進步」，分別是「國防航太技術大進步」、「提升國內航太產業大進步」及「培植國內航太人才大進步」。

「國防航太技術大進步」部分，蔡總統說，無論是外形、結構的設計及組裝，以及飛控等軟體的技術都是自行研發，顯示近年航太技術的進步。

「提升國內航太產業大進步」部分，蔡總統說，中科院、漢翔也會啟動平行開發計畫，將部分技術給民間廠商，並協助完成國際認證，讓台灣製造的品牌打入國際市場、升級國內產業。

「培植國內航太人才大進步」部分，蔡總統說，沒多久前她也來視察F-16A/B構改成F-16V（block20）的計畫，美商人員當時稱讚漢翔年輕的技師水準，是全世界數一數二。

蔡總統最後強調，國機國造不僅是年輕人的工作機會、實現造飛機的夢想，也是未來生涯發展的起點，今天的出廠重新開啟國防自主大門，在這條路上還要繼續奮鬥、向前，縱使外界有許多懷疑、抹黑以及研發時的挑戰，但她要告訴大家，未來不管有多少困難與挑戰，她都會堅定與大家站在一起。（編輯：林興盟）1080924