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徐國勇：台灣護照在國際好用 排前段班

最新更新：2019/09/27 10:20
內政部長徐國勇27日表示，雖然台灣的邦交國少了點，但若以護照在國際上好不好用，台灣一定是排名前段班，這是台灣人的驕傲。（中央社檔案照片）
內政部長徐國勇27日表示，雖然台灣的邦交國少了點，但若以護照在國際上好不好用，台灣一定是排名前段班，這是台灣人的驕傲。（中央社檔案照片）

（中央社記者王揚宇台北27日電）內政部移民署昨天宣布與義大利互惠開放快速通關；內政部長徐國勇今天在立法院受訪指出，雖然台灣的邦交國少了點，但若以護照在國際上好不好用，台灣一定是排名前段班，這是台灣人的驕傲。

內政部移民署昨天宣布與義大利互惠開放快速通關，台灣將成為全球第8個可使用義大利自動通關的非歐洲聯盟國家，義大利旅客訪台也可互惠使用台灣自動查驗通關系統（e-Gate）。

對此，徐國勇今天在立法院受訪指出，義大利的代表昨天表達對台灣非常肯定，因為台灣人民在義大利是零犯罪，所以義大利代表對於台灣人民的素質、各方面表達肯定與讚賞。

記者詢問徐國勇，這是否為非正式外交行動；徐國勇說，外交是在很多方面的表現，包括軟實力等，雖然台灣在國際上的邦交國少了點，可是能夠以免簽證到全世界各國，台灣排行非常前面，若以護照在國際上好不好用，台灣一定是排名在前段班，這是台灣人的驕傲。（編輯：郭萍英）1080927

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