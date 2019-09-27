祖父級海獅潛艦 28日基隆營區開放參觀

（中央社記者游凱翔台北27日電）海軍明天將在基隆港區東、西碼頭舉辦營區開放，屆時除了去年剛成軍的派里級銘傳軍艦（PFG-1112）首次開放民眾登艦外，全球最老、艦齡超過74年的茄比級海獅號潛艦（SS-791），歷經去年深度大修後，也將開放登艦參觀。

海軍民國108年「國防知性之旅，營區開放活動」，明天上午8時至下午4時在基隆港東4至東5、西3至西5碼頭登場，區分為艦艇開放參觀、地面裝備靜態展示、陸上戰技表演、海上操演、民間團體表演、人才招募博覽會及園遊會等活動；活動一剛開始時，黑鷹直升機將衝場。

海軍今天進行全兵力預演校閱，海軍司令黃曙光、民進黨籍立委蔡適應列席觀禮，陸戰隊學校莒拳隊、兩棲偵搜大隊在大雨中演出，並在海上操舟展現出精湛的技巧，獲得一旁「搶先看」學生與民眾的喝采。

明天共有茄比級（海獅潛艦）、沱江級（沱江軍艦）、永靖級（永安軍艦）、錦江級（新江軍艦）、磐石級（磐石軍艦）、派里級（銘傳軍艦）等開放民眾登艦參觀。

除了去年11月成軍的派里級銘傳軍艦（PFG-1112），將首次開放民眾登艦外，全球最老、艦齡超過74年的茄比級海獅號潛艦（SS-791），海軍司令部自2015年編列新台幣7億元預算、分3個年度執行，並委託台船公司進行深度大修後，將在明天首度對外曝光，並開放民眾登艦。

海獅艦艦長林志豪受訪時表示，因應「國艦國造」政策，海軍和台船合作完成大修，大修重點在於機電方面的整合。

海軍這次開放媒體拍攝海獅號潛艦內艙，艦上人員指出，在駕駛艙的舵輪上加裝中文數位顯示儀表，同時也留有併聯、串聯的電力備援機制，同時操控動力、液壓系統、空氣壓縮系統都已全數更新，目前主要擔任人員訓練使用，不會投入戰事。

海軍表示，由於潛艦通道狹窄，且須攀爬垂直梯進出艙內，考量民眾的安全，所攜帶的手提袋、背包均暫時保管在寄物區，參觀結束後領回；此外，女性民眾也應避免穿著裙子及高跟鞋登艦，年長、幼童及行動不便者，也儘量避免入艦參觀。

海軍指出，海獅潛艦長度306呎、寬度27呎；馬力5400匹；排水量浮航時1800噸、潛航時2400噸；續航力4500浬；速率浮航時16節、浮航時12節以上；武器共10具21吋魚雷發射管；編制10名軍官、72名士官兵。

交通資訊部分，因場地限制不規劃接駁及停車場，僅提供周邊收費停車場資訊，並鼓勵民眾搭乘大眾交通工具前往。西碼頭前往方式，由基隆火車站往港西街步行約2分鐘；東碼頭前往方式，從基隆火車站搭乘101、103、104公車至信七路口下車後，步行3分鐘。（編輯：蘇志宗）1080927