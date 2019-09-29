柯文哲：醫師生涯看透生死 個人成敗不放心上

台北市長柯文哲（左）29日到高雄市政大書城舉行「生死之間」簽書會，台灣民眾黨立委參選人李佳玲（右）也到場支持。（台灣民眾黨提供）中央社記者程啟峰高雄傳真 108年9月29日

（中央社記者程啟峰高雄29日電）台北市長柯文哲今天在高雄舉辦簽書會，暢談醫師生涯的生死觀，他認為，人人都會死掉，人生只是個過程，在過程中尋找生命意義，個人成敗只是生命的一部分，不會那麼放在心上。

柯文哲下午在台灣民眾黨高雄市三民區立委參選人李佳玲等人陪同下，到高雄政大書城出席「生死之間」簽書會。主辦單位發300張號碼牌，活動前早已索取一空。

柯文哲致詞說，他從醫時是急重症外科醫師，常要在很短時間內做很多決策，每天都在處理很多生離死別，因此有很多想法一直想把它寫下來，只是一直沒有時間。這次連任市長後，利用時間把他30年醫師生涯中處理很多生死的概念、很多生離死別及對人生的看法記錄下來。

他說，他每次講說為什麼會有宗教，就是人類對死亡議題一直很迷惑，幾千年來人類對生死還是沒有一個很確定的想法。

柯文哲指出，這本書是希望帶領讀者領悟人最後都會死掉，人生只是一個過程，在過程中尋找生命的意義，那對個人世間的成敗，就不會那麼放在心上，因為它畢竟只是生命當中的一部分。（編輯：唐聲揚）1080929