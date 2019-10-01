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國民黨內鬥風暴 組發會主委李哲華突遭撤換

最新更新：2019/10/01 23:18

（中央社記者王承中台北1日電）國民黨黨務人士今天證實，去年幫助國民黨在九合一選舉中獲勝的組發會主委李哲華遭到撤換，轉任國民黨智庫副執行長，遺缺由副秘書長杜建德兼任。

距離明年總統、立委選舉只剩下100多天，國民黨好不容易才從總統初選產生的裂痕、「換瑜」傳聞，以及鴻海創辦人郭台銘退黨等事件中脫身，但內部紛擾仍無停止的跡象，除前立法院長王金平動向未明外，現在又爆出去年九合一選舉功臣、組發會主委李哲華突遭撤換。

據了解，國民黨這波人事異動，除李哲華遭撤職外，懸缺已久的文傳會主委一職，也確定由文傳會代理主委程美華真除。但針對人事調動，程美華晚間告訴中央社記者，她並未接收到任何通知，還要再去了解。李哲華則未接聽也未回覆記者電話。

不過，黨務人士表示，李哲華確定遭到撤換，調任國民黨智庫副執行長，組發會主委一職將由副秘書長杜建德兼任。

該人士指出，撤換李哲華的事情醞釀已久，由國民黨吳敦義親自下令，吳敦義為趕在明天中常會中通過李哲華、程美華的人事案，硬是要求下午還與李哲華在桃園開輔選會議的國民黨副主席兼秘書長曾永權，趕在傍晚下班前回台北批准。

黨務人士表示，李哲華黨中央黨務主管位子本就是各方暗中角力的重點，而李哲華也曾多次在內部會議中遭到點名批判。（編輯：蘇龍麒）1081001

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