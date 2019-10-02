強化布局 總統：非洲自貿區計畫3.4兆美元商機

（中央社記者溫貴香台北2日電）總統蔡英文今天表示，今年7月非洲聯盟峰會已宣布啟動非洲大陸自由貿易區的計畫，一旦順利實施，將形成涵蓋13億人口、3.4兆美元的龐大的市場；政府也會努力協助台商強化在非洲的布局，爭取商機。

總統上午在總統府接見「非洲台灣商會聯合總會第26屆回國訪問團」，除了感謝去年4月總統訪問史瓦帝尼期間大家所提供的協助外，總統說，非洲各地的台商朋友還特別組歡迎團到史瓦帝尼跟她見面，所以她在這裡一次感謝大家。

總統說，訪問團成員不但事業有成，且在非洲非常團結，也發揮了很多實質影響力，她跟很多非洲台商朋友聊天過程中，都可以感受到非洲台灣商會聯合總會對當地國家都有影響力，也讓台灣雖然在那個地區，邦交國不多的情況下，跟各國政府還有一定程度的互動。

她說，在經濟、文化、教育跟觀光面向也有很多交流機會。

總統表示，非洲台灣商會聯合總會總會長吳孟宗是歷屆以來，第一個來自奈及利亞的總會長，所以今年7月，吳孟宗帶團回國訪問，對台灣產業布局非洲帶來很多台商朋友的建議。

總統提到同樣來自奈及利亞的台商總會財務長陳淑芳，不但在當地大力協助台灣外交，今年回到台灣娶媳婦也是用奈及利亞傳統的婚禮儀式，聽說這件事情，不但在台灣或在奈及利亞的社交圈都非常的轟動。

總統說，「在很多台商朋友的身上有很多這樣的文化交流的故事，讓台灣跟非洲各國有更深的連結」，也讓台灣可以繼續的走向世界、參與國際事務。

總統指出，政府也會努力協助台商朋友強化在非洲的布局，爭取商機。今年7月，非洲聯盟峰會已經宣布正式啟動非洲大陸自由貿易區的計畫，一旦順利實施，將形成涵蓋13億人口、3.4兆美元的龐大的市場。

總統表示，大家都很關注這個發展，政府也會持續密切的關注，並且加強台灣跟非洲經貿的連結，跟各位一起來努力，創造更好的發展。（編輯：蘇志宗）1081002