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2020立委選舉1/23

選戰倒數百日拚過半 卓榮泰：不分區目標18席

最新更新：2019/10/02 14:56

（中央社記者葉素萍台北2日電）民進黨主席卓榮泰今天說，選戰倒數100天，立委選區要全面進行總攻，將成立中央助選團，他從下週開始，全國所有選區會巡跑一趟；16日將成立不分區提名委員會，目標是18席。

卓榮泰今天在民進黨中常會前受訪指出，將徵求常會同意，建議在16日召開中執會，成立不分區提名委員會，因為不分區登記時間是在11月18日到22日，所以有將近1個月可以好好處理不分區人選與排序。

卓榮泰說，民進黨會提滿34席不分區；媒體追問「有信心會過幾席？」他說，若要達到總統連任、國會過半，那就是要18席。

媒體詢問，民進黨面對小黨夾殺，如何爭取政黨票。卓榮泰說，他一直希望跟理念相同的政黨合作，所以不願意看到有所謂的「夾殺」，希望採取更高度合作，這對整個保台大聯盟才有更進一步的發展，如果能確實達到，就能讓每一張政黨票發揮實質效果。

對於大選剩下100天，民進黨有何策略讓選票集中；卓榮泰說，策略有時候不能公開講，但是他在全代會已經講了，在總統的大戰區要完成最後的部署，在75個立委選區要全面進行總攻，同時要以通過的決議文為行動綱領，論述執政方向與價值，這才能衝高政黨票。

卓榮泰表示，這三項是現在既定的方向，100天的時間已經到了，民進黨會從這樣的大計畫著手，目前陸續展開，中央會成立中央助選團，他從下週開始，全國所有選區會輪迴巡跑一趟，配合將來競總聯合成立，這是陸續要完成的階段性工作。

媒體也問到，民進黨這次總統選情相對穩定，但立委選情危險，民進黨要如何加強輔選；卓榮泰說，一開始是全面輔選，沒有哪個地區加強或放掉；全面輔選到選戰後期，會針對熱戰區再加強。（編輯：蘇志宗）1081002

地機族
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