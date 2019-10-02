藍選前撤換組發會主委 中常委徐弘庭：匪夷所思

（中央社記者余祥台北2日電）國民黨中常會今天通過人事案，原負責選戰組織動員的組發會主委李哲華調任智庫副執行長。中常委徐弘庭說，陣前換將令人匪夷所思，支持者期待團結的國民黨，黨中央應盡量避免讓大家認為黨還在內鬥。

距離2020選戰只剩下100天，國民黨內部紛擾未歇，除鴻海創辦人郭台銘退黨布局立委選舉，以及前立法院長王金平動向未明外，現在黨中央又突然撤換九合一選戰輔選功臣李哲華，外傳與黨內內鬥有關。

國民黨中常會今天追認此項人事異動案，將李哲華調任智庫副執行長，組發會主委一職由副秘書長杜建德兼任。據與會人士轉述，黨主席吳敦義在會中說，因李哲華另有要務，調任至智庫，也在會中肯定李哲華的工作表現。

不過，徐弘庭認為，選前一百天人事更替令人匪夷所思，黨中央應該說明清楚撤換的理由和為什麼在這個時間點撤換，民眾期待的是團結的國民黨，黨中央應盡可能避免讓大家覺得黨還在內鬥，現階段2020大選沒有「放心」的空間，應該審慎面對。

至於李哲華遭撤換的原因眾說紛紜，有一說是日前郭台銘退黨時，李哲華稱「國民黨不是菜市場，說來就來、說走就走。」引起黨內高層不滿。

徐弘庭表示，郭台銘在最後決定是否參選的過程中，黨務系統對郭台銘的確有比較過激的言論，但如果因為這樣的理由做出人事更動，黨中央其他部門也一樣要調整，像是文傳會也發了很不妥的新聞稿，因此這個邏輯不太通。

中常委曾文培說，組發會負責的組織動員工作，對黨來說是手跟腳的角色，而智庫是政策擬定，是大腦的角色，手腳和腦都一樣重要，國民黨的目標是要贏得立委和總統選舉，他們尊重指揮官吳敦義的人事調度權。

至於選前一百天才調度，是否恐衝擊選情，曾文培認為，現在看起來選舉還沒白熱化，目前還是合適的時間點。（編輯：郭萍英）1081002