藍選前撤換組發會主委 吳敦義：黨裡人事異動

（中央社記者王朝鈺、沈如峰宜蘭縣2日電）國民黨中常會今天通過人事案，原負責選戰組織動員的組發會主委李哲華調任智庫副執行長。黨主席吳敦義表示，這是很正常的事情，不過就是黨裡人事異動而已。

距離2020選戰只剩下100天，國民黨內部紛擾未歇，除鴻海創辦人郭台銘退黨布局立委選舉，以及前立法院長王金平動向未明外，現在黨中央又突然撤換九合一選戰輔選功臣李哲華，外傳與黨內內鬥有關。

國民黨中常會今天追認此項人事異動案，將李哲華調任智庫副執行長，組發會主委一職由副秘書長杜建德兼任。

吳敦義下午近5時抵達南方澳大橋坍塌現場，接受媒體聯訪時，記者詢問李哲華遭「去職」，吳敦義隨即接話說，那個不叫做「去職」，黨裡有些工作會轉換職位，這是自然的事情，李哲華去接陳雄文副執行長的缺，陳雄文到高雄市政府擔任副市長，總要選一名過去有輔選經驗，進入智庫裡頭也能夠讓智庫的人有些輔選的經驗。

吳敦義說，杜建德接李哲華擔任主委，杜建德做過新北市黨部主委和台北市黨部主委，也當過組發會副主委兼任台中市黨部主委等職務，經驗、能力和過去的成績都很好。

吳敦義表示，杜建德以副秘書長身分暫時兼任組發會主委，這是很正常的事情，不過就是黨裡人事異動而已，沒有人吃虧也沒有人失業，沒有人薪水少一毛錢，只是工作更換，就這樣而已。

另外，吳敦義表示，這次行政團隊救災效率值得肯定，但因還有一名外籍漁工失聯，希望有關單位盡速搶救。（編輯：方沛清）1081002