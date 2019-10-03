綠委憂司法院資安防護不足 林輝煌：著力提升

（中央社記者王揚宇台北3日電）民進黨立委何志偉今天在立法院質詢時，以去年3月司法院轄下有29個法院遭駭客攻擊為例，擔心今年11月的「大規模網路攻防演練」，司法院恐被攻擊到體無完膚；司法院秘書長林輝煌說，會著力提升資訊安全。

立法院司法及法制委員會今天審查司法院組織法部分條文修正草案，邀請林輝煌、最高法院院長鄭玉山等官員報告並備質詢。

何志偉質詢時，舉去年3月發生的台北地方法院等29個法院遭駭客攻擊事件，詢問林輝煌等人，司法院現在是否有做好資安防護，以及當時有多少資料及數據量外洩。

林輝煌表示，會著力提升資訊安全，案發後有正式提出報案。

司法院資訊處長王金龍則說明，案發後有立即進行相關處置，包括要求同仁在特定日子，集體進行帳號跟密碼的更改，上次受害的是公文系統，裁判書系統未受影響，因此無個資外流，沒有記錄流出去的「量」。

何志偉說，11月台灣與美國將首度聯合舉行「大規模網路攻防演練」（Cyber Offensive and Defensive Exercises），屆時將有近15國資安團隊實兵演練進攻台灣政府網路，但上次的事件，司法院竟沒有紀錄流出的數據量有多少，這令人堪憂，到時網路攻防演練恐被攻擊到體無完膚，司法院要做好資安防護工作。

無黨籍立委洪慈庸則問林輝煌，關於「石木欽案」的後續處置狀況；林輝煌說，司法院人事審議委員會決議將石木欽案移送監察院審查，目前靜待監察院的調查結果，若監察院提出彈劾，將由司法院職務法庭審理，若情節嚴重，職務法庭做出免職或撤職處分，石木欽將不能轉任律師。

國民黨立委吳志揚詢問林輝煌，關於司法改革部分，上任秘書長後最想做的是哪個部分；林輝煌指出，自己是幕僚長，應由司法院長許宗力指示，他會努力去做。

談到香港歌手何韻詩日前遭潑漆，國民黨立委陳玉珍質詢時，先問鄭玉山「紅色油漆和黃色油漆有何不同」，並說有人潑黃色油漆被法院判傷害罪，而同一人近日潑紅色油漆，總統府、行政院卻要求用組織犯罪條例來嚴辦此案，任何行政權、立法權都不應指導辦案。

對於油漆顏色，鄭玉山回答指出，「妳已經區分了」，並接著強調審判是獨立的，每個個案的情況不一樣，法官會秉持良知，依據法律認定事實做判決。

民進黨立委管碧玲則認為，無法接受潑漆案的犯嫌被交保，法官的見解和人民的認知相差甚遠，而且統促黨多年來進行兩種系統性行為，一種是牟利性質的暴力討債，另外一種則是針對統獨爭議的暴力行為。

民進黨立委段宜康則以大法官釋字第68號、第80號、第129號質詢林輝煌，並指出超過50年前大法官的會議討論過程資料，到現在不能公開，轉型正義被擋在司法院大門之外；林輝煌回應，這個問題將再檢討。（編輯：楊凱翔）1081003