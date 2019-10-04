聖保羅經文處國慶酒會 200嘉賓同賀

（中央社記者唐雅陵聖保羅4日專電）駐聖保羅經濟文化辦事處昨晚在華僑文教服務中心舉行慶祝中華民國108年國慶酒會，巴西警政界人士、友台外交使節、媒體及僑領等近200位嘉賓出席，場面溫馨熱鬧。

昨晚的國慶酒會在全體嘉賓高唱巴西國歌與中華民國國歌後展開。

駐聖保羅經濟文化辦事處處長張崇哲首先致詞，介紹有關台灣的社經發展現況、政府的施政重點和未來展望，包括踏實外交鞏固友邦，新南向政策持續強化，提升國防戰力推動國防自主，積極參與國際事務的治理，承擔國際責任。

張崇哲並強調今年駐聖保羅經文處的工作重點是強化台灣與巴西的雙邊關係，尤其是通過貿易商業和觀光文化交流活動，例如目前進行的「2019台灣電影展：台灣電影新視角」，就是由文化部及外交部光點計畫重點補助，與聖保羅大學電影學院合作的成果。

聖保羅州議員郭妲蜜莉絲（Damiris Moura Kuo）、瓜魯柳斯（Guarulhos）市經濟發展局長帕內基（Willian Paneque）和聖貝爾納多杜坎普（Sao Bernardo do Campo）市經濟科技拉展局長南博之（Hiroyuki Minami）也先後上台致詞，祝賀中華民國108歲生日，強調台灣是巴西嚮往學習的標竿國家，期待兩國人民通過更多交流拉近彼此距離，加強雙邊經貿文化合作。

張崇哲接著帶領全場共同舉杯，慶祝中華民國生日快樂，國泰民安。

今年國慶酒會的主題正是推廣台灣旅遊和寶島風情，所以現場布置一些特色景點看板，供與會嘉賓拍照留念，同時播放外交部宣傳影片「勇敢自信，世界同行」，大家在輕鬆愉快的氣氛中一同品嘗珍珠奶茶、刈包、滷肉飯、鹽酥蝦、手工蒸餃等台灣夜市小吃，賓主盡歡。（編輯：陳永昌）1081004

聖保羅經文處準備了刈包、滷肉飯、鹽酥蝦、手工蒸餃等台灣夜市小吃讓嘉賓品嘗。中央社記者唐雅陵聖保羅攝 108年10月4日

聖保羅經文處今年國慶酒會的主題是推廣台灣旅遊和寶島風情，現場布置一些特色景點看板，讓與會嘉賓拍照留念。中央社記者唐雅陵聖保羅攝 108年10月4日

聖保羅經文處國慶酒會，巴西警政界人士、友台外交使節、媒體及僑領等近200位嘉賓出席。中央社記者唐雅陵聖保羅攝 108年10月4日