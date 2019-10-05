鄭朝方化身廚師 蔡總統允打造台3線觀光

（中央社記者王朝鈺新竹縣5日電）總統蔡英文今天在民進黨新竹縣立委提名人鄭朝方陪同下到訪竹東鎮「今大小吃」品嚐客家美食，蔡總統說，要把古道、遺跡修好，吸引國內外旅客來到浪漫台3線。

鄭朝方招待蔡總統到由鄭朝方奶奶創立，已有55年歷史的「今大小吃館」用餐，他也化身廚師，為蔡總統煮一碗湯粄條，蔡總統品嚐過後，直說「好吃，油蔥的味道非常好」，隨後指著碗說「這有點辣」。

同時鄭朝方也在臉書直播，小編詢問蔡總統喜歡客家菜嗎？有沒有特別喜歡的菜餚？蔡總統回應，「喜歡，今天的粄條就是我最喜歡的，我也喜歡吃鹹湯圓」。

另外，總統說，這幾年大家一起努力做台3線，很多年輕人也都回來，產業現在也開始往上走，下個階段要把台3線做得更好，將古道、遺跡等很多地方修好，再次整理可以去玩的景點，吸引國內外旅客來浪漫台3線。此外，也希望大家多講客語，「客語是我們的國家語言」。

至於鄭朝方有何吸引人的特質？蔡總統說，他講話非常有條理，也很受年輕爸媽和小朋友喜歡，這與他的個人特質和政策取向有關，上次他選縣長很可惜沒上，希望他再接再厲，替民進黨在新竹縣拚出一席立委，讓新竹縣更有發展。

最後小編詢問，鄭朝方去年舉辦很多有別傳統的競選活動，例如受孩童家長喜歡的「童趣方城市」，總統會想參加嗎？總統說，「那當然會，邀請我的話一定會來」。

鄭朝方表示，過去3年多來大家都看到蔡總統非常關心新竹縣，各項政見都已兌現，基層也非常有感，民眾實際感受到政府照顧，相信蔡總統這次連任競選之旅也一定會受到非常多基層，特別是受長照2.0照顧的長輩們歡迎。（編輯：洪學廣）1081005